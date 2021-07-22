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Екснаречена Кличка засвітилася в компанії бойфренда, який бив її і сидів за це у в'язниці

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
22 липня, 12:53
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Стосунки Хаден Паннеттьері з її колишнім хлопцем довгий час обговорювали західні ЗМІ і шанувальники актриси. Тепер парочка, схоже, вирішила налагодити спілкування
Хаден Панеттьєрі знову зустрілася з колишнім хлопцем, який відбував термін за її побиття
Хаден Панеттьєрі знову зустрілася з колишнім хлопцем, який відбував термін за її побиття / Фото: Getty Images

Хайден Паннетьєрі, яка раніше була помічена в компанії американського шоумена, цього разу засвітилася в компанії колишнього, який її бив – Брайана Хікерсона. Як стверджує сам Брайан, між ними з екснареченою Володимира Кличка немає романтичних стосунків.

Просто уточню – я пив пиво, а Хайден не пила. Ми сходили в новий ресторан в Техасі. Як хлопець з півдня, я великий фанат кантрі музики, тому так, ми танцювали, – заявив Хікерсон виданню Е! News.

Хікерсон додав, що він і Панеттьєрі "не разом", але працюють над тим, щоб відновити "дружні стосунки".

У нас довга історія, і перший крок в моєму зціленні – це відшкодування збитків. І Хайден була досить люб'язна, щоб дозволити мені це зробити, – заявив Брайан.

Гайден Панеттьєр з бойфрендом Браяном Гікерсоном
Гайден Панеттьєр з бойфрендом Браяном Гікерсоном / Фото: Getty Images

За словами джерел з оточення Хайден, що вона готова пробачити Брайана, але не збирається заводити з ним романтичні стосунки. Зараз вона зайнята вихованням своєї шестирічної доньки Кайі від Володимира Кличка.

Нагадаємо, що Хайден і Брайан почали зустрічатися в 2018 році. У 2019 Хікерсон вперше серйозно побив актрису. Тоді Паннетьєрі пробачила коханого. Побиття продовжилися, і тільки після цього актриса звернулася до суду. У квітні цього року Брайан отримав тюремний строк – він відсидів 45 днів за гратами. Поліція видала захисний ордер для Хайден, згідно з яким Брайан не міг наближатися до неї протягом п'яти років.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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