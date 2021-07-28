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Екссолістка гурту Блестящие відповіла, чому Шепелєв розірвав з нею зв'язок після смерті Фріске

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
28 липня, 20:00
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Співачка Ольга Орлова була близькою подругою Жанни Фріске, яка померла від раку шість років тому. Відтоді спілкування артистки з ексчоловіком Фріске і її сином припинилося
Дмитро Шепелєв припинив спілкування з солісткою "Блестящие" Ольгою Орловою
Дмитро Шепелєв припинив спілкування з солісткою "Блестящие" Ольгою Орловою / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/olgaorlova1311

Колишній чоловік покійної співачки Жанни Фріске, шоумен Дмитро Шепелєв, який раніше показав обличчя свого сина Платона, припинив спілкування з Ольгою Орловою багато років назад. В якийсь момент, за словами колишньої солістки гурту "Блестящие", шоумен перестав їй відповідати на повідомлення. Більш того, Шепелєв не дозволяє Ользі бачитися з Платоном, хоча вона є його хрещеною мамою. Артистка зізналася, що дуже хотіла б іноді зустрічатися з хрещеником, але в водночас розуміє, чому шоумен так вчинив.

В інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі FAMETIME TV Ольга Орлова пояснила вчинок Дмитра Шепелєва тим, що він просто захотів стерти з пам'яті спогади з минулого. Вони для нього дуже хворобливі.

Я думаю, що я асоціююсь у Діми з тим часом, який він не хоче згадувати. Я думаю, що він вирішив усе те, що було пов'язано з Жанною, викреслити з поточних днів, – сказала колишня солістка "Блестящих".

Разом з тим співачка вважає, що в будь-якій ситуації завжди є дві правди та потрібно вміти домовлятися. Співачка пригадала, що після відходу Жанни Фріске розпочалася негарна історія і плітки.

Я вважаю, що моя Жанна не заслужила, щоб цей бруд був після її відходу. Але сталося, як сталося. У будь-якому випадку, я дуже б хотіла, щоб Діма дозволив мені хоча б раз на півроку при ньому просто попити чай в кафе з Платоном, тому що я його хрещена мама. Для мене це дуже важливо, – поділилася Ольга.

Потім співачка додала, що не має сил вплинути на рішення колишнього чоловіка Фріске. Минулого року Ольга попросила у Дмитра дозволу зустрітися з його сином, але отримала відмову.

Нагадаємо, що російська співачка Жанна Фріске пішла з життя 16 червня 2015 року. Вона багато років боролася з раком головного мозку.

Дружба Ольги Орлової та Жанни Фріске тривала понад 20 років і, почасти, була унікальною, адже в шоу-бізі часто панує конкуренція. Під час хвороби Ольга Орлова намагалася в усьому підтримувати подругу і була в колі найближчих людей, які перебували поруч з нею в той період.

Раніше Дмитро Шепелєв в день народження Фріске поділився рідкісним фото сина співачки.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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