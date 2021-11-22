36-річна Ольга Серябкіна з гурту SEREBRO вперше стала мамою: фото

Зворушливими фотографіями з пологового будинку співачка. яка розірвала контракт із продюсером Максимом Фадєєвим, поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Маля народився 20 листопада. Хлопчика назвали незвичайним ім'ям – Лука.
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На фото разом із молодою мамою, батько малюка 32-річний бізнесмен Георгій Начкебія. Як відомо, кілька офіційно оформила відносини у жовтні минулого року. До цього Начкебія був концертним директором сольної кар'єри Серябкіної.
Про те, що кілька чекає на первістка стало відомо лише у вересні. Народжувати малюка співачка вирішила в одному з московських пологових будинків. Відобразити головні моменти в житті допоможе новий смартфон.
Ольга Серябкіна: коротка біографія
Москвичка Ольга Серябкіна здобула широку відомість та популярність завдяки участі у групі SEREBRO. Протягом 13 років, з 2006 по 2019, Серябкіна була незмінною солісткою колективу, а також писала пісні для репертуару SEREBRO.
У 2014 році співачка вирішила розпочати і сольну кар'єру. Так, у вересні 2014 року разом DJ M.E.G Серябкіна випустила свій перший трек під псевдонімом Holy Molly. З того часу виконавиць почала розвиватися як сольна співачка, а в 2019 покинула групу SEREBRО. За час сольної діяльності Серябкіна випустила кілька треків із іншими виконавцями.
У 2020 році Серябкіна розповіла про свої стосунки з Георгієм Начкебією. Того ж року пара офіційно оформила свої стосунки. Для Серябкіної цей шлюб був першим.
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