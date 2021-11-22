Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

36-річна Ольга Серябкіна з гурту SEREBRO вперше стала мамою: фото

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 11:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Серябкіна народила малюка від свого чоловіка, бізнесмена Георгія Начкебія
Ольга Серябкіна вперше стала мамою
Ольга Серябкіна вперше стала мамою / Фото: instagram.com/seryabkina

Зворушливими фотографіями з пологового будинку співачка. яка розірвала контракт із продюсером Максимом Фадєєвим, поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Маля народився 20 листопада. Хлопчика назвали незвичайним ім'ям – Лука.

На фото разом із молодою мамою, батько малюка 32-річний бізнесмен Георгій Начкебія. Як відомо, кілька офіційно оформила відносини у жовтні минулого року. До цього Начкебія був концертним директором сольної кар'єри Серябкіної.

Про те, що кілька чекає на первістка стало відомо лише у вересні. Народжувати малюка співачка вирішила в одному з московських пологових будинків. Відобразити головні моменти в житті допоможе новий смартфон.

Реклама

Ольга Серябкіна: коротка біографія

Москвичка Ольга Серябкіна здобула широку відомість та популярність завдяки участі у групі SEREBRO. Протягом 13 років, з 2006 по 2019, Серябкіна була незмінною солісткою колективу, а також писала пісні для репертуару SEREBRO.

У 2014 році співачка вирішила розпочати і сольну кар'єру. Так, у вересні 2014 року разом DJ M.E.G Серябкіна випустила свій перший трек під псевдонімом Holy Molly. З того часу виконавиць почала розвиватися як сольна співачка, а в 2019 покинула групу SEREBRО. За час сольної діяльності Серябкіна випустила кілька треків із іншими виконавцями.

У 2020 році Серябкіна розповіла про свої стосунки з Георгієм Начкебією. Того ж року пара офіційно оформила свої стосунки. Для Серябкіної цей шлюб був першим.

Реклама

Більше про зірок:

Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти