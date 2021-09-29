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Ексчоловік Гагаріної про суди зі співачкою: Дочку виховують няні, мене це не влаштовує

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
29 вересня, 15:23
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Дмитро Ісхаков має намір судитися з популярною співачкою за право бачитися з їх спільною дочкою Миєю
Дмитро Ісхаков розповів нові подробиці про судовий позов до Поліни Гагаріної
Дмитро Ісхаков розповів нові подробиці про судовий позов до Поліни Гагаріної / Фото: Скріншот з YouTube

Як розповів ексчоловік Поліни Гагаріної в інтерв'ю з Ксенією Собчак, що він сподівався врегулювати це питання мирно, без судових розглядів, але співачка не захотіла.

Першою, хто сказав, що потрібні адвокати, була Поліна. Я, бачить Бог, багато разів намагався це обійти. Говорив, що ми можемо цивілізовано і по-людськи обговорити і вирішити. Вона сказала, що говорити ми будемо тільки через адвокатів , – сказав фотограф.

/ Фото: Скріншот з YouTube

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Дмитро Ісхаков хоче постійно брати участь у вихованні доньки , а не залежати від графіка дружини і її настрою.

Мені здається неправильним і нездоровим, що я не можу увійти в будинок, навіть якщо Поліни там немає, і бути поруч з дочкою. Тобто дочку виховують няні, мене це не влаштовує. У Поліни складний графік, вона великий артист, вона часто не може бути вдома до певного часу. Я це розумію. Але є тато, який хоче і може це робити, – сказав екс-чоловік співачки.

Нагадаємо, Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна познайомилися в 2013 році, а через рік одружилися. Разом вони виховували спільну доньку Мію і сина від першого шлюбу артистки Андрія. Чутки про розставання співачки і фотографа з'явилися ще в грудні 2019 року, але офіційно розлучення було оформлене в листопаді 2020 року. Причиною розлучення Ісхаков назвав різні життєві цінності.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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