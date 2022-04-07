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Електронні книги про Гаррі Поттера знімають із продажу в Росії

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 08:44
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Книги про Гаррі Поттера в електронному вигляді в РФ будуть недоступними
Книги про Гаррі Поттера в електронному вигляді в РФ будуть недоступними / Фото: https://www.1zoom.ru/

Як стало відомо, бібліотеки електронних книг "ЛітРес" та MyBook у Росії оголосили про зняття з продажу книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера в перекладі Марії Співак за рішенням правовласника. Тепер книги про Поттера в електронному вигляді в РФ не продаватимуться.

Можливість купити книги в РФ зберігається лише до 8 квітня. Йдеться про зняття з продажу на невизначений строк.

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Також у MyBook повідомляють, що функція дочитування книг Роулінг може бути вимкнена будь-якої миті з ініціативи правовласника. Тож шанувальники книг про Гаррі Поттера не зможуть дочитати історію в електронних книгах цієї бібліотеки. Натомість зможуть продовжити слухати пропаганду по ТБ, як вони це й роблять роками, вимкнувши всі закони здорового глузду та логіки.

На жаль, поки що зберігається можливість придбання паперових книг. Водночас величезна кількість брендів та корпорацій пішла з РФ у відповідь на розпочату Росією війну в Україні.

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Нагадаємо, раніше Стівен Кінг відмовився видавати свої книги в Росії.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі.Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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