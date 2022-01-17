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Олена Проклова зробила аборт, щоб врятувати сім'ю Олега Янковського

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 16:21
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Радянську та російську акторку свого часу вважали однією з перших красунь кіно – зірка підкорила чимало чоловічих сердець, через що неодноразово потрапляла у скандали
Зірковий фотограф Валерій Плотніков розповів про роман Проклової та Янковського.
Зірковий фотограф Валерій Плотніков розповів про роман Проклової та Янковського. / Фото: Скріншот з YouTube

Раніше Олена Проклова, яка нещодавно пережила інсульт, зізнавалась, що мала серйозний роман з актором Олегом Янковським. Заради неї артист навіть готовий був піти від дружини.

Проклова познайомилась з Янковським під час зйомок фільму "Сентиментальний роман". Незважаючи на те, що актор вже був одружений з акторкою Людмилою Зоріною, яка знала особисто Олену, у артистів спалахнули почуття, які переросли в пристрастний роман.

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Проклова та Янковський познайомились під час зйомок "Сентиментального роману".
Проклова та Янковський познайомились під час зйомок "Сентиментального роману". / Фото: Скріншот з YouTube

Після декілька років мовчанки Олена Проклова привідкрила занавісу цих стосунків і зізналась, що вона колись завагітніла від Янковського, але руйнувати шлюб коханого не стала. Зірка зробила аборт, хоч і її коханий чоловік був категорично проти.

Втім, на такі одкровення артистки більшість відрегували з недовірою. Мов, що тепер не розповіси, коли стільки років минуло. Ба більше, як відомо у сім'ї Янковських діяло жорстке правило: якщо одружуєшся – то один раз, і на все життя.

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Але популярний фотограф та друг Проклової Валерій Плотніков запевнив, що це була не швидкоплинна пристрасть, а справжнє та щире кохання.

Якось так вийшло, що Олег Янковський дзвонив Лєні з моєї майстерні. І можу сказати, що там було дуже серйозне почуття. Все було на межі того, що Олег був готовий піти із сім'ї. А якщо врахувати сімейні цінності, традиції роду Янковських та поважне ставлення до шлюбу в їхній сім'ї – можна лише здогадуватися, наскільки це було серйозно. Це мало бути велике божевілля, – поділився фотограф в інтерв'ю "Собеседнику".

Загалом, як наголосив Плотніков, Прокловій з чоловіками пощастило, бо "вони у неї всі були найвищого класу".

У Олени Проклової було багато романів.
У Олени Проклової було багато романів. / Фото: Скріншот з YouTube

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Автор знаменитих портретів Володимира Висоцького, Алли Пугачової та інших селебретіс наголосив, що саме Олена Проклова, пропри почуття, врятувала шлюб Олега Янковського - вона наполягла на розставанні.

Фотограф зазначив, що акторка витримала шквал критики на свою адресу. Її неодноразово приписували статус підступної розлучниці, яка мріяла зруйнувати шлюб Янковського. Але, за словами Плотнікова, Олена зовсім не винна у тому, що трапилося.

Власне, це Лєна його зупинила, буквально заштовхала його назад у сім'ю, що було для неї, звісно, ​​непросто. Це була справді жертва з її боку. А потім, через роки, їй довелося пояснюватися з цього приводу багато разів, слухати нападки та звинувачення, які за російським звичаєм валяться на жінок, а не на чоловіків у таких ситуаціях, – додав Плотніков.

Зазначимо, що Олег Янковський перебував у шлюбі з акторкою Людмилою Зоріною до самої смерті – 47 роки. У них є син Філіп, який пішов стопами батька. У 2009 році актор помер у віці 65 років.

Янковський перебував у шлюбі з Людмилою Зоріною понад 40 років.
Янковський перебував у шлюбі з Людмилою Зоріною понад 40 років. / Фото: Legion-Media

До речі, у квітні 2021 року зірка фільму "Будьте моїм чоловіком" вперше розповіла про сексуальне домагання з боку режисера Олега Табакова. Проклова заявила, що старший колега спокусив її у 15 років та змушув робити непристойні речі, обіцяючи в майбутньому на ній одружитися та допомогти з вступом до театрального вишу.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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