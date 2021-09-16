Елітні авто, квартира і будинок: як Івлєєва і Елджей ділитимуть майно після розлучення

У серпні цього року стало відомо, що ведуча і блогерка Настя Івлєєва і хіп-хоп-виконавець Елджей вирішили розлучитися. Разом пара була три роки, два з яких – у шлюбі

Як Анастасія Івлєєва та Елджей ділитимуть майно після розлучення / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Як нещодавно зізналася Настя, з Елджеєм вони розійшлися ще навесні цього року. Оголосити про розрив Настя і Елджей хотіли "красиво" і "по-дорослому", тому дали спільне інтерв'ю журналу Tatler.

Екс-закохані не назвали чіткої причини розриву, але уточнили, що у них "різні темпераменти" – Івлєєва по натурі більш активна, Елджей – спокійний, розслаблений.

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Як повідомляє Telegram-канал "Курятник", тепер парі потрібно розділити майже 2 мільйони спільно нажитого майна – автомобілі та нерухомість.

Що будуть ділити Настя і Олексій (справжнє ім'я Елджея – Ред.):

двоповерховий будинок в Підмосков'ї (686 тис. доларів)

квартира на півночі Москви (412 тис. доларів)

Lamborghini Aventador (357 тис. доларів)

Mercedes-Benz G-Class AMG (274,5 тис. доларів)

Lexus LX 570 (95 тис. доларів)

Chevrolet Camaro (41 тис. доларів)

тюнінгований Nissan 350Z (41 тис. доларів)

Анастасія Івлєєва / Фото: instagram.com/_agentgirl_

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Також повідомляється, що перед вступом у шлюб Івлєєва і Елджей уклали шлюбний договір. Згідно з договором все нерухоме майно (будинок, квартира) переходить у володіння другої сторони. Рухоме майно (автомобілі) залишаються за людиною, яка ними користувався, друга сторона отримує грошову компенсацію за свою частку.

Також в документі зазначено, що Настя Івлєєва після розлучення забирає все майно, належне їй за шлюбним контрактом, натомість за мовчання про обставини їхнього з Елджеєм розставання.

Ходять чутки, що стосунки пари погіршилися під час карантину. Настя нібито зазнала "власницькі інстинкти", а Елдежю набрид такий контроль і він почав зраджувати дружину.

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