Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Зізнання Пустовіт

Все про Met Gala-2021

Факультет TikTok

Брітні видалила Insta

Життя Гаррі в 5 фото

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Елітні авто, квартира і будинок: як Івлєєва і Елджей ділитимуть майно після розлучення

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 11:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У серпні цього року стало відомо, що ведуча і блогерка Настя Івлєєва і хіп-хоп-виконавець Елджей вирішили розлучитися. Разом пара була три роки, два з яких – у шлюбі
Як Анастасія Івлєєва та Елджей ділитимуть майно після розлучення
Як Анастасія Івлєєва та Елджей ділитимуть майно після розлучення / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Як нещодавно зізналася Настя, з Елджеєм вони розійшлися ще навесні цього року. Оголосити про розрив Настя і Елджей хотіли "красиво" і "по-дорослому", тому дали спільне інтерв'ю журналу Tatler.

Екс-закохані не назвали чіткої причини розриву, але уточнили, що у них "різні темпераменти" – Івлєєва по натурі більш активна, Елджей – спокійний, розслаблений.

Реклама

Як повідомляє Telegram-канал "Курятник", тепер парі потрібно розділити майже 2 мільйони спільно нажитого майна – автомобілі та нерухомість.

Що будуть ділити Настя і Олексій (справжнє ім'я Елджея – Ред.):

  • двоповерховий будинок в Підмосков'ї (686 тис. доларів)
  • квартира на півночі Москви (412 тис. доларів)
  • Lamborghini Aventador (357 тис. доларів)
  • Mercedes-Benz G-Class AMG (274,5 тис. доларів)
  • Lexus LX 570 (95 тис. доларів)
  • Chevrolet Camaro (41 тис. доларів)
  • тюнінгований Nissan 350Z (41 тис. доларів)

Анастасія Івлєєва
Анастасія Івлєєва / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Реклама

Також повідомляється, що перед вступом у шлюб Івлєєва і Елджей уклали шлюбний договір. Згідно з договором все нерухоме майно (будинок, квартира) переходить у володіння другої сторони. Рухоме майно (автомобілі) залишаються за людиною, яка ними користувався, друга сторона отримує грошову компенсацію за свою частку.

Також в документі зазначено, що Настя Івлєєва після розлучення забирає все майно, належне їй за шлюбним контрактом, натомість за мовчання про обставини їхнього з Елджеєм розставання.

Ходять чутки, що стосунки пари погіршилися під час карантину. Настя нібито зазнала "власницькі інстинкти", а Елдежю набрид такий контроль і він почав зраджувати дружину.

Реклама

Ще новини по темі:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Принц Гаррі та Меган Маркл на обкладинці Time
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Українська перемога
Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards
Вау, дивитися!
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти