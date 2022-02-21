Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Елліот Пейдж відзначає день народження: як виглядає актор після зміни статі?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 18:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У день народження трансгендерного актора публікуємо його фото та відслідковуємо, як Елліот Пейдж змінився за цей час
Сьогодні Елліоту Пейджу виповнюється 35
Сьогодні Елліоту Пейджу виповнюється 35 / Фото: Getty Images, instagram.com/elliotpage

Сьогодні день народження не тільки у Діани Зібрової, але й голлівудського актора Елліота Пейджа. Трансгендерному чоловікові 21 лютого виповнюється 35 років. Пропонуємо вам побачити фото артиста в новому та такому довгоочікуваному для нього образі.

Колись ви знали актрису Еллен Пейдж, яка грала в "Джуно" та "Академія „Амбрела". Але в грудні 2020 року вона зробила заяву, яка розділила її життя на до і після. Актриса зробила камінг-аут як трансгендерний чоловік і попросила більше не називати його на ім'я Еллен. Також він закликав вживати щодо себе займенника "він/вони".

Реклама
Еллен Пейдж / скріншот відео

Як зараз виглядає Елліот Пейдж

Так світ привітав Елліота Пейджа, і з того часу шанувальники почали стежити за перетворення улюбленого артиста.

Але трансгендерний перехід вплинув на особисте життя артиста. У січні 2021-го стало відомо, що актор розлучився зі своєю дружиною Еммою Портнер після трьох років шлюбу.

Актор після трансгендерного переходу
Актор після трансгендерного переходу / Фото: instagram.com/elliotpage

Реклама

У березні 2021-го року Елліот Пейдж став першим трансгендерним чоловіком, який з'явився на обкладинці Time.

Елліот Пейдж на обложці Time
Елліот Пейдж на обложці Time / Фото: instagram.com/elliotpage

В інтерв'ю він зізнався, що зважився на мастектомію – операцію з видалення тканин молочної залози. Тільки після цієї операції він нарешті зміг відчути себе комфортно у своєму тілі.

Реклама

Пейдж наважився на мастэктомію
Пейдж наважився на мастэктомію / Фото: instagram.com/elliotpage

На своїй сторінці в інстаграм Елліот Пейдж іноді ділиться потаємним, у тому числі показує, як змінюється його зовнішність на шляху до справжнього себе.

Зараз Пейдж пише книгу
Зараз Пейдж пише книгу / Фото: instagram.com/elliotpage

До речі, нещодавно стало відомо, що канадський актор має намір видати свої мемуари. Таку інформацію публікує Deadline . Книга вийде вже у 2023-му році та буде називатися "Pageboy". Права на книгу належать Flatiron Books. Актор отримав 3 мільйони доларів за цю книгу.

Зараз актор – один з найбільші відомих трансгендерних чоловіків
Зараз актор – один з найбільші відомих трансгендерних чоловіків / Фото: instagram.com/elliotpage

Читачі з книги дізнаються багато з особистого життя актора: про трансгендерний перехід, харассмент і гомофобію.

Незважаючи на хейт і аб'юз, а також щоденну загрозу насильства, за словами Пейджа, він робить все для того, щоб "змінити цей світ на краще". На підтвердження цього, журнал Dazed провів оцінку і встановив, що Елліот Пейдж є найбільш відомим трансчоловіком і камінг-аут значно впливає на положення трансгендерних людей.

Елліот Пейдж відзначає день народження
Елліот Пейдж відзначає день народження / Фото: instagram.com/elliotpage

Сьогодні Елліот Пейдж приймає вітання від багатомільйонної армії шанувальників.

Також дивіться, як виглядає нова пасія Ілона Маска.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
21 лютого. Едвін Ленд. Цього дня 75 років тому засновник корпорації "Поляроїд" продемонстрував Американському Оптичному товариству перший у світі миттєвий фотоапарат…
Історія дня - за хвилину
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти