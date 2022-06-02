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Елтон Джон налякав фанатів – чому співак у інвалідному візку? (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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2 червня, 08:59
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75-річний співак викликав сильне занепокоєння серед своїх шанувальників фотографіями в інвалідному візку після концерту в Ніцці
Папараці зняли Елтона Джона в інвалідному візку
Папараці зняли Елтона Джона в інвалідному візку / Фото: Getty Images, The Mirror

Стан здоров'я Елтона Джона останнім часом змушує його оточення та фанатів серйозно понервувати, адже кілька місяців тому співак переніс коронавірус.

Незабаром Джону чекає великий концерт на честь Платинового ювілею правління королеви Єлизавети, але за кілька днів до торжества композитора помітили в інвалідному візку.

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Ослабленого Елтона зловили на фото папараці в аеропорту Лейпцига, у Німеччині, повідомляє Mirror. Після виступу в Ніцці виконавця віз у кріслі його охоронець.

Елтона Джона помітили в інвалідному візку
Елтона Джона помітили в інвалідному візку

Зовнішній вигляд Джона, одягненого у спортивний костюм та маску, дуже налякав його фанатів, адже на фото співак виглядав дуже слабким та знесиленим.

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Британський співак за кілька днів виступить на Платиновому ювілеї Єлизавети II
Британський співак за кілька днів виступить на Платиновому ювілеї Єлизавети II

Як відомо, довгий час Елтон Джон боровся з раком простати та ускладненнями після інфекції. З чуток від інсайдерів, вже досить давно 75-річна зірка не обходиться без спеціальних підгузків через проблеми з сечовипусканням. Також, за словами джерел, у Джона ректальний пролапс (випадання кишки).

Нагадаємо, що британський композитор теж з'являвся на публіці в інвалідному візку, в 2019 році, але тоді Джон обґрунтував це розтягнення кісточки.

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Раніше страждаючою афазією Брюс Вілліс вперше за довгий час вийшов на публіку.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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