Ембер Герд набрехала про те, що Джонні Депп її побив – є доказом її брехні.

З моменту розризу Деппа і Герд минуло шість років, а судові тяготи між колишнім подружжям продовжуються

З'явилися нові деталі у шлюборозлучному процесі Джонні Деппа та Ембер Герд / Фото: Getty Images

Ось уже кілька років колишнє подружжя Джонні Депп та Ембер Херд публічно з'ясовують стосунки, а в їхньому конфлікті з'являються нові подробиці. Актриса заявляє, що зірка "Піратів Карибського моря" по-звірячому її бив, ревнував, ображав. Депп, у свою чергу, стверджує, що ніколи не піднімав руку на колишню дружину.

Але тепер Ембер доведеться прокоментувати фото побоїв, які вона опублікувала ще у 2016 році та звинуватила у всьому Джонні Деппа.

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/ Фото: Instagram

Поліцейський, які приїхали того вечора, коли, за словами Герт, була бійка, дав свідчення. Як пише Deadline , поліцейський розповів, що акторка була заплаканою, він уважно оглянув обличчя дівчини, та жодних натяків на синці та травми не виявив. Актриса відмовилася подавати заяву на чоловіка, додавши, що з нею все гаразд.

Ембер Херд поки що не прокоментувала слова поліцейського.

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Нагадаємо, раніше судовий психолог Шеннон Каррі, присутня на засіданнях Деппа та Херд, виявила в актриси два розлади!