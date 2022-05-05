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Ембер Герд шокувала всіх зізнанням, чому Джонні Депп вперше її вдарив

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 травня, 18:44
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Ембер Герд розповіла, що було причиною для першого інциденту
Ембер Герд розповіла, що було причиною для першого інциденту / Фото: Getty Images

У ці дні в США відбуваються слухання, де Джонні Депп та Ембер Герд намагаються довести свою правоту. Нагадаємо, у 2016 році Ембер Герд подала на розлучення з Джонні Деппом, заявивши про побиття та погрози розправи з боку актора. Актор це категорично спростовує та подав позов про наклеп до видавця News Group Newspapers Руперта Мердока та журналіста Дена Вуттона, який написав ту статтю. Адвокати захищають таблоїд на підставі 14 заяв Херда про жорстоке поводження. І на цьому тижні з'явилася інформація з вуст Ембер про те, коли вперше Джонні Депп, за її словами, її вдарив.

Ембер Герд та Джонні Депп
Ембер Герд та Джонні Депп / Фото: Getty Images

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За словами Ембер Герд, вперше причиною для рукоприкладства Деппа стало його татуювання.

Ми сиділи на дивані і просто говорили. Ми не сварилися, нічого такого не було. Джонні пив і вживав наркотики. Я тоді поцікавилася про татуювання на руці, бо там було нерозбірливо написано. Він мені відповів, що там написано слово "алкоголік". Я подумала, що він жартує, і почала сміятися, а він взяв і вдарив мене в обличчя. Я знову засміялася, то була моя захисна реакція. Але йому було зовсім не до жартів, і він знову вдарив мене. Потім він охолов і почав у сльозах вибачатися. Він клявся, що ніколи так більше не зробить, і я йому повірила.

Ембер Герд на суді
Ембер Герд на суді / Фото: Getty Images

Чи вдасться Ембер Герд довести озвучені факти, буде зрозуміло пізніше.

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Також резонанс викликала новина: Ембер Херд випорожнилася на ліжко Джонні Деппа заради жарту.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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