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Енн Хетеуей зробила пожертвування на підтримку українців: Я посилаю свої щирі молитви до народу України

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 березня, 17:28
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Голлівудська актриса закликає шанувальників з усього світу фінансово допомогти українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій з боку Росії
Енн Хетеуей підтримала Україну
Енн Хетеуей підтримала Україну / Фото: Getty Images

Зірка фільму "Диявол носить Prada" слідом за своїми колегами Софі Тернер і Х'ю Джекманом підтримала народ України.

У своєму Instagram -акаунті Енн опублікувала пост, в якому попросила всіх небайдужих внести пожертву в один із фондів, які допомагають українцям.

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Як написала голлівудська актриса, вона також надала фінансову допомогу тим, хто постраждав унаслідок воєнних дій в Україні. Енн зробила пожертву у фонди "Червоного хреста України", UNICEF та Save the Children.

Світ є правом людини. Будь ласка, приєднуйтесь до мене у пожертвуваннях (скрізь, де ви можете). Я посилаю свої щирі молитви до народу України, – написала Хетеуей.

Ми безмежно вдячні Енн Хетеуей за її позицію та підтримку!

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Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально. Про це читайте далі детальніше.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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