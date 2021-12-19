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Ще одна жінка звинуватила зірку Секс і місто в зґвалтуванні. Це сталося у 2010-му

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
19 грудня, 09:23
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Актор Кріс Нот заперечує слова жертви та називає їх вигадкою. Тим часом, від співпраці з ним відмовилося одне агентство
Ще одна жінка звинуватила актора Кріса Нота у домаганнях
Ще одна жінка звинуватила актора Кріса Нота у домаганнях / Фото: Скриншот из видео

Вже третя жінка, не враховуючи давньої історії Беверлі Джонсон, виступила зі звинуваченнями проти Кріса Нота. У матеріалі, опублікованому Daily Beast, канадка, яка побажала залишитися невідомою, розповіла, що у 2010 році 67-річний Кріс Нот зґвалтував її.

Тоді вона співала у ресторані у Нью-Йорку і їй було 18 років. Повідомляється, що актор спростував цю заяву.

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Ця історія є повною вигадкою, і деталі, які докладно описані в ній, читаються як погана вигадка, – сказав PEOPLE представник Нота, додавши, що актор "ніколи не переступить цю межу".

Що розповіла жінка

Кріс Нот часто бував у ресторані, де вечорами співала його можлива жертва, яка називає себе Ава. За її словами, одного разу вони розмовляли з актором і сидячи за столом Кріс тягнув 18-річну дівчину на коліна, притискаючи до себе.

Наприкінці своєї зміни Ава попрямувала до кабінету свого менеджера і Нот пішов за нею.

Він поводився так, ніби ми навмисно потайки втекли разом, – розповіла виданню жінка.

Кадр із серіалу "Секс у великому місті"
Кадр із серіалу "Секс у великому місті" / Фото: Скриншот из видео

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Вона підкреслила, що говорила Крісу "Ні", але той не зупинився, а лише притиснув її всім тілом до столу, поцілував її та проникнув у неї пальцями.

Він не чув "Ні", але почув мене, коли я сказала "Не тут" і переконала його, що я зустрінуся з ним в іншому місці, – пояснила Ава.

Згодом Кріс Нот написав Аві з дому і попросив її адресу, щоб відправити за нею машину, але вона так і не відповіла.

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Інна Петрова
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