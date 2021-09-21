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Ешлі Грем почала сміятися, дізнавшись, що вагітна двійнятами: зворушливе відео

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 12:05
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Модель вагітна вдруге, але дітей у неї буде троє. Ешлі показала на відео, як дізналася про двійню та як відреагувала на стать дітей
Ешлі Грем вагітна двійнею
Ешлі Грем вагітна двійнею / Фото: instagram.com/ashleygraham

Американська модель plus-size Ешлі Грем вперше стала мамою в січні 2020-го. Вона народила сина. Тепер 33-річна зірка вагітна вдруге і у неї буде двійня.

Ба більше, Ешлі вже знає стать малюків – це хлопчики. Модель опублікувала в Instagram відео, зняте під час УЗД і показала, як вони з чоловіком відреагували, усвідомивши, що у них буде ще двоє синів.

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Це двійня? Це хлопчики? У нас буде троє синів? Що? – волає щаслива Ешлі.

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Її чоловік відповів на це не менш кумедним "Ти, певно, жартуєш?", але обидва не приховували свого щастя від такої приємної новини.

Ешлі Грем вийшла за Джастіна Ервіна в 2010 році, за рік після знайомства. Десять років потому у пари народився первісток – сина назвали Айзек.

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Ешлі не соромиться свого тіла і постійно публікує в соцмережі фото в білизні, демонструючи розтяжки і складки на шкірі. Вона також є прихильницею руху "Health at Every Size".

Грем стала першою plus-size моделлю, яка з'явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 році.

Як зірки ставляться до бодіпозитиву, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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