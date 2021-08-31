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Еталонний хайп. Гордон покликав у гості скандального Моргенштерна

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
31 серпня, 16:10
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Телеведучий Дмитро Гордон анонсував відверту розмову з російським реп-виконавцем Моргенштерном
Гордон впевнений, що інтерв'ю з реп-виконавцем Моргенштерном буде сенсацією / Колаж "Сегодня"
Гордон впевнений, що інтерв'ю з реп-виконавцем Моргенштерном буде сенсацією / Колаж "Сегодня"

Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон анонсував інтерв'ю зі скандальним реп-виконавцем Моргенштерном.

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"Ну що, поїхали? Сьогодні о 18:00 за Києвом на ютуб-каналі "В гостях у Гордона" в день весілля з чудовою дівчиною Ділар і жахливий Моргенштерн. Зустрілися ми в Стамбулі, куди Алішер спеціально прилетів на своєму літаку з численними родичами і охороною. Такого інтерв'ю у мене ще не було", – написав у себе в інстаграмі Гордон.

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Чим відомий в Україні Моргенштерн

Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував кілька концертів в Україні цього року. При цьому артист не гастролює в Криму. В кінці квітня 2020 року 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Після цього репер подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, щоб йому дозволили в'їзд в нашу країну.

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У 2019 році, в день жалоби після пожежі в Одеському коледжі, Моргенштерн влаштував гучний концерт в Одесі і негативно висловився про день жалоби в місті.

У Росії стосовно артиста було заведено адміністративну справу про пропаганду наркотиків у його кліпах, які збирають мільйони переглядів на YouTube.

Моргенштерн
Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Біографія артиста

  • Алішер Тагірович Моргенштерн народився 17 лютого 1998 року в Уфі. За національністю він "наполовину росіянин, наполовину башкир".
  • Репом він почав захоплюватися в шкільні роки, а коли йому виповнилося 16 років, він працював на автомийці, мив вікна, роздавав рекламні листівки на вулиці і спробував себе в ролі кур'єра.
  • Найперший кліп під назвою "Вище хмар" він зняв у 2010 році.
  • Навчався в педагогічному університеті, проте був виключений, після того як на практиці в школі запропонував учениці зайнятися сексом в туалеті і записав це на відео.
  • Першу популярність здобув завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проєкту "ІзіРеп" на YouTube.

Ірина Ковальчук
Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ

У медіа з 1996 року. Пишу про міжнародну політику. Працювала в газеті Сьогодні з моменту її заснування і до закриття. 2011 року пройшла стажування за програмою Balanced development of capital area (Південна Корея). Співзасновниця інформаційного агентства Активні громадяни, засновник інформаційного агентства UA-Times. Народилася в Києві, навчалася на поліграфічному факультеті КПІ. З 2013 року займаюся громадською діяльністю екологічного спрямування. З 2017 року - членкиня Громадської ради при Дніпровській районній держадміністрації, заступниця голови Громадської ради. Захоплююся вирощуванням кактусів.

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