Еталонний хайп. Гордон покликав у гості скандального Моргенштерна

Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон анонсував інтерв'ю зі скандальним реп-виконавцем Моргенштерном.
"Ну що, поїхали? Сьогодні о 18:00 за Києвом на ютуб-каналі "В гостях у Гордона" в день весілля з чудовою дівчиною Ділар і жахливий Моргенштерн. Зустрілися ми в Стамбулі, куди Алішер спеціально прилетів на своєму літаку з численними родичами і охороною. Такого інтерв'ю у мене ще не було", – написав у себе в інстаграмі Гордон.
Чим відомий в Україні Моргенштерн
Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував кілька концертів в Україні цього року. При цьому артист не гастролює в Криму. В кінці квітня 2020 року 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Після цього репер подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, щоб йому дозволили в'їзд в нашу країну.
У 2019 році, в день жалоби після пожежі в Одеському коледжі, Моргенштерн влаштував гучний концерт в Одесі і негативно висловився про день жалоби в місті.
У Росії стосовно артиста було заведено адміністративну справу про пропаганду наркотиків у його кліпах, які збирають мільйони переглядів на YouTube.
Біографія артиста
- Алішер Тагірович Моргенштерн народився 17 лютого 1998 року в Уфі. За національністю він "наполовину росіянин, наполовину башкир".
- Репом він почав захоплюватися в шкільні роки, а коли йому виповнилося 16 років, він працював на автомийці, мив вікна, роздавав рекламні листівки на вулиці і спробував себе в ролі кур'єра.
- Найперший кліп під назвою "Вище хмар" він зняв у 2010 році.
- Навчався в педагогічному університеті, проте був виключений, після того як на практиці в школі запропонував учениці зайнятися сексом в туалеті і записав це на відео.
- Першу популярність здобув завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проєкту "ІзіРеп" на YouTube.