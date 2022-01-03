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Це були пристойні гроші: Максим Галкін розповів про свої перші гонорари

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 січня, 14:50
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Відомий гуморист поділився спогадами про початок кар'єри. Виявилось, що вже тоді йому добре платили за вихід на сцену
Максим Галкін любив виступати на святах у своєму університеті
Максим Галкін любив виступати на святах у своєму університеті / Фото: Скріншот із YouTube/Юзефович

Максим Галкін, який опублікував новорічне відео з Пугачовою 1995 року, почав займатися творчістю ще у студентські роки. Паралельно з відвідуванням занять у гуманітарному університеті, артист працював над створенням текстів та розвивав акторські навички.

Коли у його навчальному закладі проходили якісь свята, він із задоволенням виходив на сцену.

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Весь факультет лінгвістики сидів у залі, а я зобразив викладачів. То справді був феноменальний успіх. Досі мої однокурсники це згадують, бо одна дівчинка вибила зуби, інша стукнулася потилицею. Я такого сміху не чув ніколи, – згадує артист у інтерв'ю "Юзефович".

Заради виконання заповітної мрії збирати велику аудиторію Максим використовував будь-яку можливість.

У мене не було машини, я їздив на метро із цим своїм портпледом, де був мій костюмчик. Виступлю там – у такій префектурі, тут – у такому будинку культури. Це було надзвичайно, але класно.

У 1999 році артист заробив велику суму за виступи
У 1999 році артист заробив велику суму за виступи / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Завдяки наполегливості та працелюбності Галкін почав отримувати значні гонорари.

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Для мене це були величезні гроші. У грудні 99-го року заробив три тисячі доларів. Перший рік аспірантури, а це такі гроші, до того ж я все одно тримався за надію, що напишу кандидатську, для мене це було важливо, – каже гуморист.

Його кар'єра стрімко розвивалася. Комік вважає, що через свою хитрість отримував можливість виступати на головних сценах країни.

Я казав: "Знаєте, я взагалі студент, мені нічого не треба, я випадково проходив, ось зараз прийшов, вас повеселю та піду туди", – ділиться Максим.

Галкін разом із Пугачовою з'явився на новорічних знімках – дивіться, як виглядає молода та щаслива Примадонна із сім'єю.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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