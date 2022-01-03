Це були пристойні гроші: Максим Галкін розповів про свої перші гонорари

Відомий гуморист поділився спогадами про початок кар'єри. Виявилось, що вже тоді йому добре платили за вихід на сцену

Максим Галкін любив виступати на святах у своєму університеті / Фото: Скріншот із YouTube/Юзефович

Максим Галкін, який опублікував новорічне відео з Пугачовою 1995 року, почав займатися творчістю ще у студентські роки. Паралельно з відвідуванням занять у гуманітарному університеті, артист працював над створенням текстів та розвивав акторські навички.

Коли у його навчальному закладі проходили якісь свята, він із задоволенням виходив на сцену.

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Весь факультет лінгвістики сидів у залі, а я зобразив викладачів. То справді був феноменальний успіх. Досі мої однокурсники це згадують, бо одна дівчинка вибила зуби, інша стукнулася потилицею. Я такого сміху не чув ніколи, – згадує артист у інтерв'ю "Юзефович".

Заради виконання заповітної мрії збирати велику аудиторію Максим використовував будь-яку можливість.

У мене не було машини, я їздив на метро із цим своїм портпледом, де був мій костюмчик. Виступлю там – у такій префектурі, тут – у такому будинку культури. Це було надзвичайно, але класно.

У 1999 році артист заробив велику суму за виступи / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Завдяки наполегливості та працелюбності Галкін почав отримувати значні гонорари.

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Для мене це були величезні гроші. У грудні 99-го року заробив три тисячі доларів. Перший рік аспірантури, а це такі гроші, до того ж я все одно тримався за надію, що напишу кандидатську, для мене це було важливо, – каже гуморист.

Його кар'єра стрімко розвивалася. Комік вважає, що через свою хитрість отримував можливість виступати на головних сценах країни.

Я казав: "Знаєте, я взагалі студент, мені нічого не треба, я випадково проходив, ось зараз прийшов, вас повеселю та піду туди", – ділиться Максим.

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