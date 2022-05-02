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Це кінець! Ембер Герд звільнила свою піар-команду після свідчень Джонні Деппа

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 16:23
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За декілька днів до нових свідчень акторка вирішила змінити піарників і все через "неприємні заголовки про себе в ЗМІ"
Ембер Герд розпустила своїх піарників
Ембер Герд розпустила своїх піарників / Фото: Getty Images

Ембер Герд та Джонні Депп не змогли мирно розлучитись і от уже декілька років вони з'ясовують стосунки у суді. Акторка публічно заявляє, що зірка "Піратів Карибського моря" по-звірячому її бив, ревнував та навіть ґвалтував. У свою чергу Депп стверджує, що ніколи не піднімав руку на колишню дружину.

Зазначимо, що життя актора перевернулось з ніг на голову у 2018 році, коли Ембер опублікувала статтю у пресі, в якій розповіла про домашнє насильство з боку чоловіка. Після розлучення з Герд та її гучних заяв Депп довго мовчав. Проте нарешті він наважився виступити із позовом про наклеп. Ембер, у свою чергу, подала зустрічний позов. Таким чином тепер у експодружжя нова судова боротьба.

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Як пише New York Post, вже цього тижня акторка має дати свої свідчення у справі про наклеп з боку ексчоловіка. Проте вона вирішила підстрахуватись і звільнити свою PR-команду.

Раптова зміна піар-менеджерів відбулася після кількох жорстоких днів свідчень у суді свідків Деппа та настрою шанувальників, які обернулися проти Герд.

Зазначається, що 36-річна акторка обурена висвітленням своєї судової сутички з Джонні Деппом у ЗМІ та вважає, що її версію подій висвітлюють неправильно та неефективно. Звинувачує акторка у цьому своїх менеджерів у зв'язках із громадськістю.

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Внаслідок Ембер звернулася за піар-послугами до нових експертів з агентства Shane Communications, яка раніше вже працювала проти Деппа на боці його колишнього бізнес-менеджера.

Це божевілля – міняти команду в розпал подібного судового процесу тільки тому, що вам не подобаються заголовки. Після багатьох років розгляду ви не можете просто змінити громадську думку за три тижні, – поділився інсайдер для ЗМІ.

Експерти повідомляють, що на нових піарників Герд попереду чекає важка битва.

Зазначимо, що з квітня Джонні Депп у своїх показаннях стверджує, що сам став жертвою домашнього насильства.

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Крім того, актор ділиться шокуючими подробицями життя з Ембер. Наприклад, його ексдружина нібито випорожнилася на їхнє ліжко після того, як він вирішив з нею розійтися.

Після одкровень Деппа фани почали відвертатися від Герд та ставати на захист актора.

До речі, раніше у ЗМІ писали, що Ембер завжди була проти камер у суді, але на цьому наполягла команда Деппа.

Ба більше, нещодавно судовий психолог Шеннон Каррі, яка присутня на засіданнях Деппа та Герд, виявила у акторки два психологічні розлади.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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