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Це не я пішла: Настя Івлєєва вперше розкрила подробиці розлучення з Елджеєм

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 15:41
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Виявляється, з репером блогерка розлучилася ще навесні цього року. Оголосити про розрив Настя і Льоша хотіли "красиво" і "по-дорослому"
Івлєєва розповіла, як "розвалився" її шлюб з Елджеєм
Івлєєва розповіла, як "розвалився" її шлюб з Елджеєм / Фото: Скриншот из видео

Те, що Івлєєва вже не разом з Елджеєм, вона підтвердила наприкінці цього літа. Хоча чутки про розставання пари з'явилися набагато раніше.

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Настя і Льоша знялися в фотосеті для обкладинки глянцю, щоб розповісти про закінчення свого роману світлинами і невеликим інтерв'ю. Цю ідею "екси" придумали разом – їм хотілося якомога крутіше піднести публіці таку новину.

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Що стосується причини розставання знаменитостей, то це, за словами Насті, тяглося давно. І вона, і Елджей ще навесні помітили, що між ними щось не так, говорили про це, але нічого не допомогло.

Я перша помітила, що є проблема і почала про неї говорити. Я помітила якусь шорсткість, потім підключився Льоша. Далі ми почали разом намацувати цю штуку, а рішення розлучитися було обопільним. Це не я пішла. Я помітила, разом розкопали і зрозуміли, що щось не виходить, зізналася Настя Івлєєва в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Блогерка також назвала причиною їхнього з Льошею розставання різницю в темпераментах: Івлєєва по своїй натурі гіперактивна, а Елджей – більш розслаблений і спокійний в своєму життєвому темпі.

Мені постійно потрібно кудись летіти, я дуже непосидюча... А Льоха – більш уповільнений. У нього по-іншому творчість вибудовується, – додала Настя.

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Настя Івлєєва та Елджей були разом три роки, два з яких прожили в шлюбі. Познайомилися вони в 2018-му на концерті, а через рік вже одружилися.

Дивіться інтерв'ю Насті Івлєєвої з Ксенією Собчак:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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