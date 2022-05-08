Це потрібно почути! The Rasmus переспівали трек гурту Kalush Orchestra – Stefania

Фінському рок-гурту теж припала до душі пісня українського колективу, з якою вони виступатимуть на сцені "Євробачення-2022"

The Rasmus переспівали Kalush Orchestra

Популярний гурт The Rasmus цього року представлятиме Фінляндію на пісенному конкурсі "Євробачення". Напередодні колектив разом з іншими учасниками змагання виступав на концерті у Мадриді, де висловив свою підтримку Україні.

А днями учасники The Rasmus вирішили виконати україномовну пісню своїх конкурентів Kalush Orchestra. У Instastories музиканти опублікували відео, де вони під час автомобільної поїздки переспівали приспів Stefania.

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До речі, Kalush Orchestra вже прокоментував виконання їхнього треку, написавши в Instastories: "Расмус співає наш трек у тачці. Норм".

Скріншот Instagram

Нагадаємо, "Євробачення-2022" відбудеться в італійському місті Турин. Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, а фінал — 14 травня. Представники України виступить у першому півфіналі.

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Згідно з прогнозами букмекерів, у Kalush Orchestra найбільше шансів потрапити до фіналу. Водночас The Rasmus посідає 14-те місце у рейтингу експертів.

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