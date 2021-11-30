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Це образа спадщини: у родині Гуччі обурені фільмом "Дім Gucci"

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 12:10
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З самого початку створення фільму "Дім Гуччі" він мав безліч супротивників та скептиків. Через кілька років суперечок, спроб і помилок Рідлі Скотт все ж таки випускає картину і наривається на скандал.
Фільм " Дім Гуччі" викликав багато скандалів
Фільм " Дім Гуччі" викликав багато скандалів / Фото: Getty Images

Історія будинку Гуччі, втілена Рідлі Скоттом на екрани, стала найочікуванішим фільмом у світі моди. У головних ролях знялися найзатребуваніші зірки американського шоу-бізнесу, в стильних образах відповідно своїм героям вони з'явилися на прем'єрі фільму.

Проте, не всі залишилися задоволеними таким викладом подій із життя модного будинку. У сім'ї Гуччі обурені тим, як показали Альдо Гуччі, який керував модним будинком з 1953 до 1986 року, та інших членів династії. Variety. За словами спадкоємців, творці фільму навіть не порадилися з ними під час написання сценарію та показали Гуччі головорізами та невіглами . Також Гуччі впевнені, що фільм показаний багато деталей, які мають нічого спільного з реальністю.

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Це вкрай болісно з людської точки зору і є образою спадщини, на якій сьогодні збудовано бренд, – заявили спадкоємці модного будинку.

Крім того, представників модної династії обурило те, що у фільмі Патриція Реджані, образ якої втілила Леді Гага, зображена жертвою у жорстокому світі чоловіків. У сім'ї Гуччі готові надати докази того, що у 80-х у дизайнерській компанії жінки не просто отримували місце роботи, а й обіймали серйозні керівні посади.

Гуччі – це родина, яка живе на честь роботи своїх предків, чия пам'ять не заслуговує на те, щоб її турбували, щоб знімали фільм, який не відповідає дійсності і який не віддає належне його головним героям, – заявили в сім'ї модного будинку.

Варто зазначити, що незважаючи на своє невдоволення та негативне ставлення до фільму, у родині Гуччі вирішили поки що не робити жодних юридичних санкцій проти Scott Free Shingle та Universal.

Про що фільм "Дім Гуччі"?

В основі фільму "Дім Гуччі" лежить книга Сари Гей Форден , що розповідає скандальну історію модної династії Кінострічка розповість сенсаційному вбивстві бізнесмена Мауріціо Гуччі в 1995 році, до якого причетна колишня його колишня дружина Патриція Реджані. Але перед цим глядачам доведеться дізнатися про непросту історію сімейних взаємин і зворотний бік гламурного життя модного будинку.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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