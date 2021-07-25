Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Джей Ло - 52!

МакSим гірше

Суханов без паспорту

Програма ОМКФ

Усі бояться Гаррі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Це сталося! Дженніфер Лопес офіційно підтвердила роман із Беном Аффлеком (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
25 липня, 07:00
Копіювати лінк
У своїй день народження Джей Ло опублікувала спільну світлину з Беном Аффлеком, на якій вони цілуються. Фанати в захваті. Ми – шоковані
Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Всі, хто вірив і сподівався, що Лопес і Аффлек знову разом – радіють. У день свого 52-річчя Дженніфер поділилася в Instagram-профілі фотографією, на якій вони з Беном зображені під час романтичного поцілунку.

На знімках Джей Ло одягнена в червоно-жовтий купальник і яскраву накидку. Разом із 48-річним Аффлеком зірка відсвяткувала день народження на яхті.

Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

У коментарях до посту шанувальники Дженніфер вітають її з днем народження і радіють за неї з Беном. Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і заручилися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Цьогоріч Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані декілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні – це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

Дженніфер Лопес застрахувалася від зрад – подробиці в сюжеті:

Раніше ми показували, як виглядали Дженніфер Лопес і Бен Аффлек тоді і тепер – фото через 17 років.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Зірка серіалу «13 причин чому» Томмі Дорфман зробив камінг-аут. Чи підтримуєте тенденцію?
Всі обговорюють
У Мережі обурені концертами Лорак та Лободи в Одесі
Бути в курсі
Цитата дня

Знаєте, коли страшно? Коли "всю себе без залишку чоловікові". Коли є залежність ментальна або фінансова, коли здається і розумієш, що самій важкенько буде. Страшно відповідальність брати на себе. Але істина проста - не будувати залежні стосунки, а завжди залишатися особистістю.

Софія Стужук блогерка
Стужук звернулася до дівчат
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти