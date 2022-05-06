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Євробачення-2022: букмекери назвали 10 найкращих півфіналістів – чи є серед них Україна?

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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6 травня, 11:16
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10 травня в італійському місті Турін відбудеться перший півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2022", де виступить Україна. Загалом до фіналу потрапить 10 претендентів на перемогу
Хто, на думку букмекерів, пройде у фінал "Євробачення-2022"
Хто, на думку букмекерів, пройде у фінал "Євробачення-2022" / Фото: eurovision.tv, kalush.official

Україну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra. Хлопці отримали спеціальний дозвіл на виїзд із України під час воєнного стану. Kalush Orchestra побували в міні-турі країнами Європи, встигнувши не лише наживо виступити для європейської публіки, але й зібрати кошти на допомогу Батьківщині.

Зараз музиканти перебувають у Турині та вже провели перші репетиції на сцені конкурсу. З перших днів війни шанси України потрапити до фіналу музичного змагання збільшились у кілька разів – і це підтверджують цифри! При цьому ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну пісня хлопців вразила закордонних фанів "Євробачення", підкріпивши любов європейського слухача до української пісні.

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Отже, поглянемо на таблицю букмекерів. До ТОП-5 увійшли Україна, Греція, Нідерланди, Норвегія та Вірменія.

Букмекери прогнозують вихід України у фінал "Євробачення-2022"
Букмекери прогнозують вихід України у фінал "Євробачення-2022" / Фото: eurovisionworld.com

У другій п'ятірці – Португалія, Албанія, Молдова, Швейцарія та Латвія. У першому півфіналі виступатимуть 17 учасників, тому давайте подивимося на сім артистів, яких букмекери визначили на позиції з 11 по 17-у. У цих музикантів, на думку букмекерів, найменше шансів потрапити до фіналу, адже туди з першого півфіналу потраплять 10 учасників.

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Серед країн, які, ймовірно, не пройдуть у фінал:

  • Литва
  • Австрія
  • Ісландія
  • Хорватія
  • Данія
  • Словенія
  • Болгарія

У кого з учасників першого півфіналу мало шансів потрапити до фіну "Євробачення-2022"?
У кого з учасників першого півфіналу мало шансів потрапити до фіну "Євробачення-2022"? / Фото: eurovisionworld.com

Минулого року букмекери прогнозували перемогу італійському гурту Maneskin, який у підсумку і переміг на конкурсі. Проте не завжди прогнози здійснюються. Все може змінитися в останній момент!

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Пропонуємо послухати виступи учасників "Євробачення-2022" , які зібрали тисячі переглядів на YouTube. Серед них може бути переможець!

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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