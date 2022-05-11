Україна у фіналі Євробачення-2022! Які країни стали фіналістами вокального конкурсу

Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 добіг кінця! Перші імена фіналістів вже у матеріалі сайту "Сегодня"

Хто пройшов у фінал Євробачення-2022 / Фото: Getty Images

У Турині завершився перший півфінал головного вокального змагання Європи, за прямою трансляцією якого стежили глядачі з різних куточків світу

Нарешті підраховані всі голоси та організатори конкурсу назвали імена претендентів на заповітну статуетку. Серед учасників гранд-фіналу виявилися:

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Kalush Orchestra – Stefania(Україна)

Monika Liu – Sentimentai (Литва)

Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія)

S10 – De Diepte (Нідерланди)

Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)

MARO – Saudade Saudade (Португалія)

Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія)

Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція)

Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія)

Rosa Linn – Snap (Вірменія)

Скріншот

Нагадаємо, що у фіналі візьмуть участь представники 26 країн. Традиційно місце у фіналі автоматично отримують конкурсанти від країни, яка приймає Євробачення, а також представники "великої п'ятірки" – Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції.

Другий півфінал, на якому будуть оголошені решта претендентів на перемогу відбудеться вже у четвер, 12 травня. А довгоочікуваний гранд-фінал пісенного конкурсу "Євровідні-2022" пройде в суботу, 14 травня.

Раніше соліст українського колективу Kalush Orchestra зізнався, що музиканти робитимуть після закінчення пісенного конкурсу.