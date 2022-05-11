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Україна у фіналі Євробачення-2022! Які країни стали фіналістами вокального конкурсу

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 00:11
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Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 добіг кінця! Перші імена фіналістів вже у матеріалі сайту "Сегодня"
Хто пройшов у фінал Євробачення-2022
Хто пройшов у фінал Євробачення-2022 / Фото: Getty Images

У Турині завершився перший півфінал головного вокального змагання Європи, за прямою трансляцією якого стежили глядачі з різних куточків світу

Нарешті підраховані всі голоси та організатори конкурсу назвали імена претендентів на заповітну статуетку. Серед учасників гранд-фіналу виявилися:

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  • Kalush Orchestra – Stefania(Україна)
  • Monika Liu – Sentimentai (Литва)
  • Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія)
  • S10 – De Diepte (Нідерланди)
  • Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
  • MARO – Saudade Saudade (Португалія)
  • Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія)
  • Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція)
  • Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія)
  • Rosa Linn – Snap (Вірменія)
Скріншот

Нагадаємо, що у фіналі візьмуть участь представники 26 країн. Традиційно місце у фіналі автоматично отримують конкурсанти від країни, яка приймає Євробачення, а також представники "великої п'ятірки" – Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції.

Другий півфінал, на якому будуть оголошені решта претендентів на перемогу відбудеться вже у четвер, 12 травня. А довгоочікуваний гранд-фінал пісенного конкурсу "Євровідні-2022" пройде в суботу, 14 травня.

Раніше соліст українського колективу Kalush Orchestra зізнався, що музиканти робитимуть після закінчення пісенного конкурсу.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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