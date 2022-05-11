Україна у фіналі Євробачення-2022! Які країни стали фіналістами вокального конкурсу

У Турині завершився перший півфінал головного вокального змагання Європи, за прямою трансляцією якого стежили глядачі з різних куточків світу
Нарешті підраховані всі голоси та організатори конкурсу назвали імена претендентів на заповітну статуетку. Серед учасників гранд-фіналу виявилися:
- Kalush Orchestra – Stefania(Україна)
- Monika Liu – Sentimentai (Литва)
- Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія)
- S10 – De Diepte (Нідерланди)
- Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
- MARO – Saudade Saudade (Португалія)
- Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія)
- Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція)
- Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія)
- Rosa Linn – Snap (Вірменія)
Нагадаємо, що у фіналі візьмуть участь представники 26 країн. Традиційно місце у фіналі автоматично отримують конкурсанти від країни, яка приймає Євробачення, а також представники "великої п'ятірки" – Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції.
Другий півфінал, на якому будуть оголошені решта претендентів на перемогу відбудеться вже у четвер, 12 травня. А довгоочікуваний гранд-фінал пісенного конкурсу "Євровідні-2022" пройде в суботу, 14 травня.
Раніше соліст українського колективу Kalush Orchestra зізнався, що музиканти робитимуть після закінчення пісенного конкурсу.
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