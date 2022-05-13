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Євробачення-2022: текстова онлайн-трансляція другого півфіналу
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The Rasmus боротиметься з Kalush Orchestra! Відомі усі фіналісти Євробачення-2022

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 травня, 00:13
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Ось і завершився останній півфінал найобговоріванішого музичного конкурсу "Євробачення-2022". Показуємо список учасників, які пройшли в гранд-фінал!
Учасники-фіналісти "Євробачення-2022"
Учасники-фіналісти "Євробачення-2022"

Два півфінали "Євробачення-2022" позаду. Глядачі з різних куточків світу за допомогою голосування вже обрали кращих з кращих і відправили їх у фінал! До речі, нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra теж отримав право поборотись за заповітну статуетку.

У другому півфіналі головного вокального змагання Європи виступали представники 18 країн: Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Азербайджан, Грузія, Мальта, Сан Маріно, Австралія, Кіпр, Ірландія, Північна Македонія, Естонія, Румунія, Польща, Чорногорія, Бельгія, Швеція, Чехія. З них 10 потрапили до фіналу.

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Список учасників, які пройшли в гранд-фінал "Євробачення-2022" з другого півфіналу:

Нагадаємо, вже у суботу, 14 травня, відбудеться грандіозний фінал конкурсу, в якому візьмуть участь представники 26 країн. Традиційно місце у фіналі автоматично отримують конкурсанти від країни, яка приймає "Євробачення", а також представники "великої п'ятірки" – Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції.

До речі, сайт "Сьогодні" зібрав ТОП-5 виступів першого півфіналу "Євробачення-2022" – докладніше у нашому матеріалі.

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Окрім того, у першому півфіналі глядачі також могли насолодитись виступами зіркових гостей. Серед них був співак Diodato, який мав представляти Італію замість Maneskin у 2020 році. Також на сцені "Євробачення" запалював сам Benny Benassi – діджей, який вміє підкорювати серця слухачів.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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