Євробачення-2022: хто виступить у першому півфіналі конкурсу (список)

Перший півфінал "Євробачення-2022" відбудеться 10 травняо 22:00 за київським часом. На сцену вийдуть представники 17 країн, у тому числі й України.
Хто виступить у першому півфіналі "Євробачення-2022" – читайте у матеріалі сайту "Сьогодні".
Ronela Hajati – Sekret (Албанія)
32-річна співачка Ронела Хаяті відкриватиме конкурс – артистка виступить під номером 1.
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Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвія)
Ризький гурт, у складі якого шестеро музикантів, вийдуть на сцену другими.
Monika Liu – Sentimentai (Литва)
34-річна литовська виконавиця представить свою країну під номером 3.
Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія)
Четвертим у конкурсому списку йде музикант з швейцарського Аппенцелля
LPS – Disko (Словенія)
Під номером 5 виступатиме підлітковий поп-гурт, до складу якого входять п'ятеро учасників. Сюжет їхньої пісні розповідає сумну і правдиву історію вокаліста гурту Філіпа, якого кинула дівчина на дискотеці.
Kalush Orchestra – Stefania (Україна)
Український хіп-хоп колектив з піснею Stefania виступить під номером 6. Як ми вже знаємо, композиція присвячена мамі фронтмена гурту Олега Псюка.
Intelligent Music Project – Intention (Болгарія)
Болгарський колектив, який вже має великий досвід виступів на концертах, вийде на сцену під номером 7.
S10 – De Diepte (Нідерланди)
21-річна нідерландська співачка, яка прославилася як улюблениця голландської альт-поп-сцени, підкорюватиме сцену "Євробачення" під номером 8.
Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
Колектив, який існує з 1994 року та вже двічі брав участь у "Євробаченні", виступатиме дев'ятим.
MARO – Saudade Saudade (Португалія)
27-річна співачка з Ліссабону збирається представляти свою країну на конкурсі десятою.
Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватія)
Артистка з міста Осієк виступатиме під номер 11.
REDDI – The Show (Данія)
Датсько-шведський жіночий квартет збирається представляти країну на "Євробаченні" під номер 12.
LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрія)
Під 13-м номером на сцену вийде австрійсько-італійський дует.
Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія)
Сігга, Бета та Елін – це група сестер, які співають разом, скільки себе пам’ятають. Вони разом зі своїм братом представлятимуть свою країну 14-ми.
Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція)
25-річна греко-норвежська співачка у першому півфіналі конкурсу виступатиме під номером 15.
Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія)
16-м вийде на сцену "галактичний" колектив з Норвегії.
Rosa Linn – Snap (Вірменія)
І останньою – 17-ю – у першому півфіналі "Євробачення-2022" виступить 21-річна вірменська вокалістка.
Раніше ми писали, де можна дивитись "Євробачення-2022" в Україні та за кордоном.
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