Євробачення 2022: пряма трансляція першого півфіналу, у якому виступає Україна

Сьогодні, 10 травня, в італійському Турині відбувається довгоочікуваний музичний конкурс "Євробачення 2022". Під номером шість на сцені змагання виступить український гурт Kalush Orchestra

Перший півфінал "Євробачення-2022": текстова онлайн-трансляція

Перший півфінал "Євробачення 2022" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Сайт "Сьогодні" вестиме пряму текстову трансляцію конкурсу з усіма подробицями та яскравими моментами музичного змагання.

За путівку у фінал сьогодні боротимуться 17 талановитих артистів, серед яких і український гурт Kalush Orchestra. Відмітимо, що саме українцям букмекери прогнозують не просто попадання у фінал, а перемогу на конкурсі! Європа активно підтримує Україну. Багато закордонних слухачів визнали, що трек Kalush Orchestra – сучасний, драйвовий та чудово представляє сучасну українську музику. Схоже, Stefania незабаром звучатиме у всіх куточках Європи, а, можливо, і всього світу.

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Група Kalush Orchestra завоювала серця європейців / Фото: suspilne.eurovision

Усього 10 артистів зможе потрапити до фіналу першого півфіналу. Українці, які перебувають за кордоном, мають шанс проголосувати за Kalush Orchestra.

Як проголосувати на Євробаченні 2022

У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, окрім представників України гурту Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з'явиться інформація, коли можна буде надсилати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте. Вартість відправлення з українських операторів – 5,31 грн. з урахуванням ПДФ та ПФ.

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Українці за кордоном можуть підтримати наших представників з номера мобільного оператора країни, де вони знаходяться.