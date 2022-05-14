Євробачення-2022: текстова онлайн-трансляція фіналу конкурсу

Сьогодні, 14 травня, у Турині відбудеться фінал конкурсу "Євробачення 2022". Саме сьогодні ми дізнаємось ім'я переможця. Україна виступить під номером 12 у першій частині фіналу

Євробачення-2022: пряма трансляція фіналу / Фото: Getty Images

Український гурт Kalush Orchestra потужно виступив у першому півфіналі конкурсу, після чого зал просто вибухнув оплесками! Саме Україні букмекери прогнозують перемогу!

У фіналі конкурсу виступатимуть 25 учасників. Зазначимо, що у першому півфіналі виступали 17 претендентів на перемогу, а у другому – 18. З кожного півфіналу у фінал пройшло по 10 конкурсантів. Також у фіналі виступають країни Великої п'ятірки, які започаткували "Євробачення" – Іспанія, Німеччина, Італія, Великобританія, Франція. Їхні представники не беруть участь у півфіналах та автоматично виступають у гранд-фіналі.

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Сайт "Сьогодні" вестиме пряму текстову трансляцію конкурсу – не пропустіть всі найцікавіші подробиці фіналу, старт – о 22:00 за київським часом. Фани вже чекають, коли на сцену вийдуть переможці минулого року італійський гурт Måneskin.

21:38 Поки в Турині проходять останні приготування до фіналу, президент України Володимир Зеленський записав відео на підтримку Kalush Orchestra!

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"Євробачення-2022" – пряма трансляція фіналу / Фото: Getty Images

Порядок виступів у фіналі "Євробачення-2022"

1. Чехія

2. Румунія

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3. Португалія

4. Фінляндія

5. Швейцарія

6. Франція

7. Норвегія

8. Вірменія

9. Італія

10. Іспанія

11. Нідерланди

12. Україна

13. Німеччина

14. Литва

15. Азербайджан

16. Бельгія

17. Греція

18. Ісландія

19. Молдова

20. Швеція

21. Австралія

22. Велика Британія

23. Польща

24. Сербія

25. Естонія

Як проголосувати за переможця і скільки коштує смс?

З України

Під час прямого ефіру з'явиться інформація, коли можна надіслати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

Нагадаємо, що згідно з правилами конкурсу, голосувати за учасників своєї держави – не можна.

Вартість одного SMS-повідомлення – 5,31 грн.

З інших країн

Водночас українці можуть голосувати за представників України, якщо у Європі в них є європейські номери телефонів.

Про умови голосування з інших європейських країн буде повідомлено під час прямих ефірів. Повний список країн та каналів трансляцій можна знайти за посиланням.