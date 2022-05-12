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Євробачення-2022: текстова онлайн-трансляція другого півфіналу
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Євробачення-2022: текстова онлайн-трансляція другого півфіналу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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12 травня, 22:33
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Сьогодні, 12 травня, у Турині проходить другий півфінал музичного змагання, і ми готові поділитися з вами всіма найцікавішими подробицями
"Євробачення-2022": пряма онлайн-трансляція другого півфіналу
"Євробачення-2022": пряма онлайн-трансляція другого півфіналу

18 учасників сьогодні виступатимуть на сцені "Євробачення 2022" і лише 10 пройдуть у фінал. Сайт "Сьогодні" проводить пряму текстову трансляцію конкурсу. Тому залишайтеся на зв'язку, щоб дізнатися про все найцікавіше з другого півфіналу "Євробачення".

22:25 Грузинський гурт Circus Mircus закликає всіх любити один одного, а не воювати...

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Скріншот: ВВС

22:23 Ой, здається, представник Азербайджану Надір Рустамлі – ще один краш "Євробачення"?

Скріншот: ВВС

22:19 Сербію презентувала співачка Konstrakta. Пісня дівчини має особливе посилання – її брат помер від того, що у нього не було страхового полісу і він не отримав медичної допомоги. Співачка співала про те, як важливо всім вчасно і безкоштовно отримувати консультації медиків.

Скріншот: ВВС

22:14 Майкл Бен Давид представляє Ізраїль. Він грузинський єврей, пращури якого емігрували з України!

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Скріншот: ВВС

22:10 Легендарний гурт The Rasmus з Фінляндії відкриває другий півфінал!

Скріншот: ВВС

22:07 Розпочався другий півфінал "Євробачення". Нагадуємо, що сьогодні Україна не голосує!

Скріншот: ВПС

Зазначимо, що Україна виступила у першому півфіналі "Євробачення 2022" та пройшла у фінал! Дізнайтесь, як пройшов перший півфінал.

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Ми також писали, де дивитися "Євробачення" онлайн в Україні та за кордоном. Фінал відбудеться 14 травня.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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