Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Басков догрався

Звернення Міхалка

Трохи гумору

Білан-рашист

Щедра Джіджі

Раша, гудбай!
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Фанати "втратили" Валерія Леонтьєва: артист екстрено покинув Росію

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 березня, 12:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після вторгнення Путіна в Україну співак зник з горизонту. Шанувальники навіть почали переживати за долю свого кумира
Валерій Леонтьєв екстрено виїхав із Росії.
Валерій Леонтьєв екстрено виїхав із Росії. / Фото: instagram.com/valera_leontiev_forever

Після чуток про виїзд з РФ Алли Пугачової та Максима Галкіна публіка почала підозрювати, що таке ж рішення прийняв і Валерій Леонтьєв.

Шанувальники помітили, що артист давно не з'являвся ні на екрані, ні в Мережі, ні на сцені. Проте друг музиканта повідомив, що зі співаком все гаразд, просто він зараз не в Росії, повідомляє "КП".

Реклама

Відомо, що у Леонтьєва є нерухомість у США. Саме тут він екстрено і відправився.

Валера полетів до Америки, до Майамі. У нього там нерухомість, – розповів один із друзів співака.

Раніще ЗМІ повідомляли, що в Майамі у Леонтьєва є двоповерхова вілла вартістю понад 3 мільйони доларів. У його розпорядженні шість спалень, басейн та тренажерний зал, а також нова яхта.

Дім співака у США.
Дім співака у США. / Фото: Instagram

Реклама

Нерухомість співак купив багато років тому, коли до нього прийшла слава та перші великі гонорари. Він разом з дружиною переїхав туди на постійне місце проживання, а до Росії приїжджає лише гастролювати.

Особняк артиста розташований за 50 кілометрів від центру відомого Майамі-Біч. Двоповерховий будинок Леонтьєва розташований на закритій і охоронюваній території в елітному районі "Корал гейбл", де жила Вітні Гьюстон.

Не виключення, що 72-річний артист вирішив екстрено покинути РФ та полетіти до США після початку війни в Україні, яку розпочала РФ. Однак сам артист не пояснював своє рішення. До речі, Валерій Леонтьєв так і не озвучував свою позицію щодо нападу Путіна на наша країну.

Реклама

Нещодавно повідомляли, що Земфіра та Рената Литвинова покинули Росію. Їх вже бачили в одному з аеропортів у Франції.

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Підполковник Матуляк Геннадій Васильович. Під час бою за Гостомель, ризикуючи життям, прикрив побратимів та знищив скупчення техніки супротивника. Отримав звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович. Командувач Морської піхоти. У боях за Волноваху врятував сотні українських бійців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, за що отримав звання Герой України. Захищає рідний Маріуполь.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти