Фанати "втратили" Валерія Леонтьєва: артист екстрено покинув Росію

Після вторгнення Путіна в Україну співак зник з горизонту. Шанувальники навіть почали переживати за долю свого кумира

Валерій Леонтьєв екстрено виїхав із Росії. / Фото: instagram.com/valera_leontiev_forever

Після чуток про виїзд з РФ Алли Пугачової та Максима Галкіна публіка почала підозрювати, що таке ж рішення прийняв і Валерій Леонтьєв.

Шанувальники помітили, що артист давно не з'являвся ні на екрані, ні в Мережі, ні на сцені. Проте друг музиканта повідомив, що зі співаком все гаразд, просто він зараз не в Росії, повідомляє "КП".

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Відомо, що у Леонтьєва є нерухомість у США. Саме тут він екстрено і відправився.

Валера полетів до Америки, до Майамі. У нього там нерухомість, – розповів один із друзів співака.

Раніще ЗМІ повідомляли, що в Майамі у Леонтьєва є двоповерхова вілла вартістю понад 3 мільйони доларів. У його розпорядженні шість спалень, басейн та тренажерний зал, а також нова яхта.

Дім співака у США. / Фото: Instagram

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Нерухомість співак купив багато років тому, коли до нього прийшла слава та перші великі гонорари. Він разом з дружиною переїхав туди на постійне місце проживання, а до Росії приїжджає лише гастролювати.

Особняк артиста розташований за 50 кілометрів від центру відомого Майамі-Біч. Двоповерховий будинок Леонтьєва розташований на закритій і охоронюваній території в елітному районі "Корал гейбл", де жила Вітні Гьюстон.

Не виключення, що 72-річний артист вирішив екстрено покинути РФ та полетіти до США після початку війни в Україні, яку розпочала РФ. Однак сам артист не пояснював своє рішення. До речі, Валерій Леонтьєв так і не озвучував свою позицію щодо нападу Путіна на наша країну.

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Нещодавно повідомляли, що Земфіра та Рената Литвинова покинули Росію. Їх вже бачили в одному з аеропортів у Франції.

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