Фейс-контроль не пройдено: Кім Кардашьян не пустили на вечірку до Єлизавети ІІ

Телезірка спеціально прилетіла до Лондона разом із бойфрендом, щоб потрапити на святкування Платинового ювілею правління королеви. Але, щось пішло не так

Кім Кардашьян не отримала запрошення на вечірку з нагоди ювілею правління королеви / Фото: Getty Images

У Великій Британії продовжується святкування 70-річчя правління Єлизавети ІІ. Вчора відбулися урочистості Trooping the Colour, де були присутні навіть принц Гаррі та Меган Маркл. Сьогодні ж пройде служба подяки королеві в соборі Святого Павла. На жаль, Її Величність не зможе відвідати цей захід через проблеми зі здоров'ям.

4 червня, у суботу, очікується грандіозна вечірка з участю членів королівської родини. На заході виступлять чимало відомих зірок, зокрема Queen, Даяна Росс, Елтон Джон та інші. Сама королева дивитиметься трансляцію вечірки по ТБ з Віндзорського замку, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що на суботнє дійство шляхом громадського голосування було виділено 10 тис. квитків, а ще 7,5 тис. – передано ключовим працівникам, військовослужбовцям, волонтерам та благодійним організаціям.

Серед запрошених гостей уже заявлені сер Девід Аттенборо, тенісистка Емма Радукану, Девід Бекхем, Стівен Фрай і дама Джулі Ендрюс.

41-річна Кім Кардашьян разом зі своїм 28-річним Пітом Девідсоном також захотіли потрапити на тусовку і тому прилетіли до Лондона. Напередодні, представники теледіви звернулись до Букінгемського палацу з проханням вислати їм два VIP-запрошення.

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Кім Кардашьян та Піт Девідсон у Лондоні / Фото: The Daily Mail

Але, мріям Кардашьян не збутись. Виявляється, у королеви Єлизавети ІІ відмовили парі, тож не бачити їм бажанного запрошення.

Проте Кім не втрачає надії і буде намагатись дістати квитки будь-якими способами. Зірка навіть готова відмовитись від VIP-місць!

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Кім рідко відмовляють у відвідуванні будь-якого заходу, так що це було досить дивно, особливо з огляду на те, що вона не часто буває у Великій Британії. Кім та Піт люблять королівську родину і дуже хотіли стати частиною цього особливого свята, – розповів інсайдер.

Нещодавно також стало відомо, що принц Ендрю не з'явиться на ювілеї королеви Єлизавети ІІ.

Раніше ми повідомляли, що Її Величність, ймовірно, ще пропустить салют на честь свого Платинового ювілею.