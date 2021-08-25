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Філіп Кіркоров купив квартиру за 1 мільярд рублів у експрезидента Киргизстану

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
25 серпня, 14:57
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Король поп-сцени придбав нерухомість у ексголови Киргизії, Аскара Акаєва, який проживав в одному з елітних житлових комплексів в Москві в районі Арбата
Філіп Кіркоров купив шикарний пентхаус за шалені гроші
Філіп Кіркоров купив шикарний пентхаус за шалені гроші / Фото: скриншот

Мільярд рублів – це приблизно 13,5 мільйона доларів. За такі гроші Меган Маркл і принц Гаррі купили собі особняк в Каліфорнії. Гаразд-гаразд, він коштує трохи дорожче – 14 млн доларів, але тим не менше!

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Про купівлю Кікроровим квартири пише Telegram-канал "Новый век". Повідомляється, що колишній президент Киргизії Аскар Акаєв перед недавньою поїздкою в Бішкек продав свою російську квартиру Філіпу Кіркорову. Квартира являє собою елітний пентхаус площею 537 квадратних метрів.

Telegram-канал: "Нове століття"

Житловий комплекс, в якому розташована квартира, знаходиться недалеко від центру Москви. Також повідомляється, що для співака ця нерухомість в ЖК "Пилипівський" стала третьою: в цьому ж будинку йому належать квартири 190 і 209 кв. метрів.

Нагадаємо, на "Новій хвилі" в Сочі Філіп Кіркоров з'явився в рваних джинсах і смарагдовій сорочці, доповнивши свій аутфіт сумкою в формі літака з чоловічої колекції Louis Vuitton. Епатувати публіку – улюблене заняття російського співака. Філіп Кікркоров завжди одягає все найяскравіше і "кричуще" на червоні доріжки, концерти і телешоу.

Нагадаємо, що в червні СБУ заборонила Філіпу Кіркорову перетинати кордон України. Співак не зможе потрапити до нас протягом трьох років. Детальніше читайте тут.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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