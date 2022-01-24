Філіп Кіркоров підсів на фотошоп: курйозні знімки артиста

Король російської естради вже не молодий, але намагається приховати свій вік не тільки хайповими піснями, а й надмірним використанням фоторедакторів.

Філіп Кіркоров перестарався з фотошопом / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров, який нещодавно привітав із днем народження українську співачку Олю Полякову , попався на зловживанні фотошопом

54-річний співак намагається усіляко продовжити свою молодість і показати шанувальникам, що він на "однієї хвилі" з молоддю.

Реклама

Фото – instagram.com/fkirkorov

Кіркоров продовжує епатувати публіку незвичайними дуетами з молодими виконавцями, хайповими треками та екстравагантними вбраннями, у стилі короля естради. Але й підкоригувати зморшки на обличчі співак також не забуває.

Фото – instagram.com/fkirkorov

Фанати Кіркорова давно помітили, що на фото виконавець виглядає набагато молодшим за свої роки.

Фото – instagram.com/fkirkorov

На одній із Instastorieas Філіп Бедросович і зовсім шокував публіку. Не помітити тонну фільтрів у фотошопі було дуже складно.

Реклама

Фото – instagram.com/fkirkorov

Можна було б повірити еліксир молодості та чіпування, як у Алли Пугачової , тільки видають артиста численні відео та фото від папараці. На них усі "замилені" зморшки стають явними. Наприклад, так сталося під час відпочинку співака у Дубаї .

Фото – instagram.com/fkirkorov

Та й, якщо порівняти минулі фото Кіркорова, можна помітити, що раніше він чомусь виглядав старшим.

Фото – instagram.com/fkirkorov

Не виключено, що російський король вирішив вдатися до пластичної хірургії, як і багато зірок. Наприклад, раніше ми писали про те, які процедури зробила собі Любов Успенська .