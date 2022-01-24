Філіп Кіркоров підсів на фотошоп: курйозні знімки артиста

Філіп Кіркоров, який нещодавно привітав із днем народження українську співачку Олю Полякову , попався на зловживанні фотошопом
54-річний співак намагається усіляко продовжити свою молодість і показати шанувальникам, що він на "однієї хвилі" з молоддю.
Кіркоров продовжує епатувати публіку незвичайними дуетами з молодими виконавцями, хайповими треками та екстравагантними вбраннями, у стилі короля естради. Але й підкоригувати зморшки на обличчі співак також не забуває.
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Фанати Кіркорова давно помітили, що на фото виконавець виглядає набагато молодшим за свої роки.
На одній із Instastorieas Філіп Бедросович і зовсім шокував публіку. Не помітити тонну фільтрів у фотошопі було дуже складно.
Можна було б повірити еліксир молодості та чіпування, як у Алли Пугачової , тільки видають артиста численні відео та фото від папараці. На них усі "замилені" зморшки стають явними. Наприклад, так сталося під час відпочинку співака у Дубаї .
Та й, якщо порівняти минулі фото Кіркорова, можна помітити, що раніше він чомусь виглядав старшим.
Не виключено, що російський король вирішив вдатися до пластичної хірургії, як і багато зірок. Наприклад, раніше ми писали про те, які процедури зробила собі Любов Успенська .