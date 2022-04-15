Філіп Кіркоров вимагає від світових політиків допомогти звільнити Віктора Медведчука

Артист підтримав телеведучу та дружину Віктора, Оксану Марченко, написавши велике звернення до світових лідерів у Instagram

Філіп Кіркоров просить звільнити Віктора Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

На своїй сторінці у Instagram Філіп Кіркоров опублікував велике повідомлення, в якому засудив українську владу і зажадав відпустити кума Путіна Віктора Медведчука, якого було затримано СБУ 12 квітня. Після цього Марченко, що втекла з України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, звернулася до Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана із проханням звільнити її чоловіка.

Я підтримую мою подругу Оксану Марченко у її міжнародній діяльності проти тортур та насильства, від якої сьогодні залежить життя та свобода політв'язнів, а останніми днями і життя мого старшого друга. А тепер, європейські політики, подивіться, що відбувається в Україні? Чи припускаєте ви, що умовно Емманюель Макрон, кине за ґрати Марін Ле Пен за її інші погляди? Ви, президент Джо Байден, закриєте телеканал FOXnews лише за те, що там кажуть неприємні речі про вашу політику? То чому ви припускаєте це в Україні?! – пише Кіркоров.

Скріншот: Instagram

Крім цього, Кіркоров написав, що "людина та людське ставлення" для неї – це "вища і непохитна цінність, якість, вимога", а "тортури, фізичні та моральні приниження – неприйнятні". При цьому раніше Кіркоров жодного разу не висловлювався про жорстоку війну, яку РФ розв'язала в Україні.

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Незалежно від позиції чи контексту дня. Ніхто може бути засуджений без рішення справедливого законного суду. Ніхто не може бути приниженим – ніколи! – пише артист.

Нагадаємо, що народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Раніше ми повідомляли, що суд заарештував майно Медведчука та його дружини Марченко.