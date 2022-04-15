Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Хіт Могилевської

ВІА Гра - все?

Міккі Рурк з нами

Заручини Лопес

Відміна Сабурова

Лоліта біжить з РФ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Філіп Кіркоров вимагає від світових політиків допомогти звільнити Віктора Медведчука

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 22:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Артист підтримав телеведучу та дружину Віктора, Оксану Марченко, написавши велике звернення до світових лідерів у Instagram
Філіп Кіркоров просить звільнити Віктора Медведчука
Філіп Кіркоров просить звільнити Віктора Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

На своїй сторінці у Instagram Філіп Кіркоров опублікував велике повідомлення, в якому засудив українську владу і зажадав відпустити кума Путіна Віктора Медведчука, якого було затримано СБУ 12 квітня. Після цього Марченко, що втекла з України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, звернулася до Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана із проханням звільнити її чоловіка.

Я підтримую мою подругу Оксану Марченко у її міжнародній діяльності проти тортур та насильства, від якої сьогодні залежить життя та свобода політв'язнів, а останніми днями і життя мого старшого друга. А тепер, європейські політики, подивіться, що відбувається в Україні? Чи припускаєте ви, що умовно Емманюель Макрон, кине за ґрати Марін Ле Пен за її інші погляди? Ви, президент Джо Байден, закриєте телеканал FOXnews лише за те, що там кажуть неприємні речі про вашу політику? То чому ви припускаєте це в Україні?! – пише Кіркоров.

Скріншот: Instagram

Крім цього, Кіркоров написав, що "людина та людське ставлення" для неї – це "вища і непохитна цінність, якість, вимога", а "тортури, фізичні та моральні приниження – неприйнятні". При цьому раніше Кіркоров жодного разу не висловлювався про жорстоку війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Реклама

Незалежно від позиції чи контексту дня. Ніхто може бути засуджений без рішення справедливого законного суду. Ніхто не може бути приниженим – ніколи! – пише артист.

Нагадаємо, що народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Раніше ми повідомляли, що суд заарештував майно Медведчука та його дружини Марченко.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти