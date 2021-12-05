Філіп Кіркоров заявив, що забезпечує "всіх своїх хлопців" (відео)

Співака запитали про майбутніх хлопців його дочки Алли-Вікторії, та відповідь поп-короля була дещо несподіваною. Невже це камінг-аут?

Філіп Кіркоров заявив, що забезпечує всіх своїх хлопців / Фото: instagram.com/fkirkorov

Напередодні Філіп Бедросович влаштував свято на честь 10-го дня народження своєї дочки. Поп-король витратив чималу суму на організацію вечірки та засипав Аллу-Вікторію дорогими подарунками.

Акторка і ведуча Алла Міхєєва поцікавилася у Кіркорова, чи спонсоруватиме він залицяльників доньки. На що Філіп відповів: "Я всіх хлопців завжди забезпечую і забезпечуватиму хлопців дочки".

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Відповідне відео було опубліковано у TikTok-профілі Міхєєвої.

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Що відомо про дітей Кіркорова

Алла-Вікторія та Мартін народилися в США. Виношували та народжували їх різні жінки. Діти з'явилися на світ із різницею у 7 місяців. Хрещеними дітьми Філіпа Кіркорова стали телеведучий Андрій Малахов та бізнес-вумен Наталія Єфремова.

Філіп Кіркоров з дітьми / Фото: instagram.com/fkirkorov

З чуток, Наталія Єфремова проживає разом із дітьми співака у його заміському будинку. Деякі шанувальники Кіркорова впевнені, що саме Наталія є біологічною матір'ю Алли та Мартіна.

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Нагадаємо, що цього літа виник скандал між Філіпом Кіркоровим і Нателлою Крапівіною. Остання розкритикувала епатажну появу Кіркорова та Дави на премії телеканалу МУЗ-ТВ.

У коментарях під спільною світлиною артистів Крапівіна написала, що "раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики".

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