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Філіп Кіркоров заявив, що забезпечує "всіх своїх хлопців" (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
5 грудня, 13:18
В закладинки
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Співака запитали про майбутніх хлопців його дочки Алли-Вікторії, та відповідь поп-короля була дещо несподіваною. Невже це камінг-аут?
Філіп Кіркоров заявив, що забезпечує всіх своїх хлопців
Філіп Кіркоров заявив, що забезпечує всіх своїх хлопців / Фото: instagram.com/fkirkorov

Напередодні Філіп Бедросович влаштував свято на честь 10-го дня народження своєї дочки. Поп-король витратив чималу суму на організацію вечірки та засипав Аллу-Вікторію дорогими подарунками.

Акторка і ведуча Алла Міхєєва поцікавилася у Кіркорова, чи спонсоруватиме він залицяльників доньки. На що Філіп відповів: "Я всіх хлопців завжди забезпечую і забезпечуватиму хлопців дочки".

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Відповідне відео було опубліковано у TikTok-профілі Міхєєвої.

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Що відомо про дітей Кіркорова

Алла-Вікторія та Мартін народилися в США. Виношували та народжували їх різні жінки. Діти з'явилися на світ із різницею у 7 місяців. Хрещеними дітьми Філіпа Кіркорова стали телеведучий Андрій Малахов та бізнес-вумен Наталія Єфремова.

Філіп Кіркоров з дітьми
Філіп Кіркоров з дітьми / Фото: instagram.com/fkirkorov

З чуток, Наталія Єфремова проживає разом із дітьми співака у його заміському будинку. Деякі шанувальники Кіркорова впевнені, що саме Наталія є біологічною матір'ю Алли та Мартіна.

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Нагадаємо, що цього літа виник скандал між Філіпом Кіркоровим і Нателлою Крапівіною. Остання розкритикувала епатажну появу Кіркорова та Дави на премії телеканалу МУЗ-ТВ.

У коментарях під спільною світлиною артистів Крапівіна написала, що "раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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