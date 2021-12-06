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Філіпа Кіркорова можуть заарештувати – у співака близько 90 штрафів за порушення правил дорожнього руху

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 12:38
В закладинки
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Відомий співак не сплачує штрафи, виписані йому працівниками ДАІ. Через це Кіркорову загрожує арешт чи громадські роботи
На Філіпа Кіркорова заведено 90 адміністративних справ
На Філіпа Кіркорова заведено 90 адміністративних справ / Фото: instagram.com/fkirkorov

На Філіпа Кіркорова, який нещодавно влаштував розкішне свято для своєї доньки, складено 90 адміністративних протоколів, але вони його, судячи з усього, анітрохи не турбують. За інформацією РІА Новини, 14 грудня у Таганському суді розглянуть справу артиста та визначать покарання для нього.

Інформація про порушення справ стосовно співака з'явилася на сайті Єдиного інформаційного простору мирових суддів міста Москви.

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Кіркорова впіймали на десятках неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху
Кіркорова впіймали на десятках неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху / Фото: instagram.com/fkirkorov

Так, за неоплачені штрафи на 54-річного Кіркорова чекають або санкції у вигляді адміністративного штрафу у дворазовому розмірі від суми, від сплати якої він ухилився, або арешт на 15 діб, або до 50 годин громадських робіт.

Чи з'явиться на засіданні сам Філіп – невідомо, і взагалі співак інформацію про штрафи та суд не коментує.

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Натомість Кіркоров охоче відповідає на каверзні питання щодо його життя. Нещодавно в артиста поцікавилися, чи спонсоруватиме він залицяльників своєї доньки. На що Філіп відповів: "Я всіх хлопців завжди забезпечую і забезпечуватиму хлопців дочки".

Дуже неоднозначна та провокаційна заява, враховуючи чутки, що ходять навколо орієнтації співака вже багато років.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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