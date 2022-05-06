Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Помер Дяченко

Насті - 35!

Ріанна народила?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Філіпа Кіркорова чекають на допит у Генпрокуратурі після його сатанинських танців на хресті

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 травня, 11:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Скандальний ювілей Кіркорова пройшов не без наслідків
Філіпу Кіркорову може загрожувати кримінальна справа через його концерт
Філіпу Кіркорову може загрожувати кримінальна справа через його концерт / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/kirkorovteam

Під час свого виступу у Кремлівському палаці з нагоди 55-річчя Філіп Кіркоров заліз на перекинутий хрест, співаючи пісню "Марія Магдалена". На Росії така витівка співака обурила багатьох вірян, які вже вимагають забрати у нього звання народного артиста.

Ба більше, один зі священників російської православної церкви звернувся до Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти Кіркорова, повідомляють росЗМІ.

Реклама

Вірянин назвав Філіпа "людиною-павліном, який живе в світі гламуру та відірваний від реальності".

Водночас експерти запевняють, що так чи інакше Кіркорову доведеться відповідати перед законом.

Реклама

Перевірка щодо Філіпа Кіркорова буде однозначно. Вона обов'язково проводиться за наявності заяви. З високою ймовірністю Філіпа Кіркорова опитуватимуть – запевняє зірковий адвокат.

Втім, на думку юриста, співак нічого кримінального не зробив, тому можливе покарання для нього – це адміністративна відповідальність, яка передбачає штраф від 14 до 22 тисяч гривень.

Адвокат запевняє, що наразі найнеприємнішим момент для Кіркорова залишається візит до прокуратури, де його мають провірити.

Філіпа Бедросовича повинні викликати для надання пояснень, поки що як свідка. Потім, якщо є склад злочину, порушується справа і починаються допити. У цьому випадку зі свідка можна перейти в статус обвинуваченого, – пояснив експерт.

Якщо справа про "танець на хресті" таки стане кримінальною, то Кіркорову може загрожувати до 1 року за ґратами або ж штраф до понад 135 тисяч гривень (300 тисяч рублів).

Реклама

Нагадаємо, на ювілеї Кіркорова також відривалась і Наташа Корольова, яка продовжує замовчувати війну на батьківщині заради кар'єри на Росії.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти