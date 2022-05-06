Філіпа Кіркорова чекають на допит у Генпрокуратурі після його сатанинських танців на хресті

Скандальний ювілей Кіркорова пройшов не без наслідків

Філіпу Кіркорову може загрожувати кримінальна справа через його концерт / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/kirkorovteam

Під час свого виступу у Кремлівському палаці з нагоди 55-річчя Філіп Кіркоров заліз на перекинутий хрест, співаючи пісню "Марія Магдалена". На Росії така витівка співака обурила багатьох вірян, які вже вимагають забрати у нього звання народного артиста.

Ба більше, один зі священників російської православної церкви звернувся до Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти Кіркорова, повідомляють росЗМІ.

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Вірянин назвав Філіпа "людиною-павліном, який живе в світі гламуру та відірваний від реальності".

Водночас експерти запевняють, що так чи інакше Кіркорову доведеться відповідати перед законом.

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Перевірка щодо Філіпа Кіркорова буде однозначно. Вона обов'язково проводиться за наявності заяви. З високою ймовірністю Філіпа Кіркорова опитуватимуть – запевняє зірковий адвокат.

Втім, на думку юриста, співак нічого кримінального не зробив, тому можливе покарання для нього – це адміністративна відповідальність, яка передбачає штраф від 14 до 22 тисяч гривень.

Адвокат запевняє, що наразі найнеприємнішим момент для Кіркорова залишається візит до прокуратури, де його мають провірити.

Філіпа Бедросовича повинні викликати для надання пояснень, поки що як свідка. Потім, якщо є склад злочину, порушується справа і починаються допити. У цьому випадку зі свідка можна перейти в статус обвинуваченого, – пояснив експерт.

Якщо справа про "танець на хресті" таки стане кримінальною, то Кіркорову може загрожувати до 1 року за ґратами або ж штраф до понад 135 тисяч гривень (300 тисяч рублів).

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Нагадаємо, на ювілеї Кіркорова також відривалась і Наташа Корольова, яка продовжує замовчувати війну на батьківщині заради кар'єри на Росії.