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Фіналістка Євробачення-2022 з Литви вигукнула "Слава Україні!" на пресконференції

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 09:46
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Після завершення півфіналу пісенного конкурсу литовська співачка Monika Liu (Моніка Лю) закликала весь світ підтримувати Україну
Представниця Литви на "Євробачення" Monika Liu підтримала Україну.
Представниця Литви на "Євробачення" Monika Liu підтримала Україну. / Фото: Скріншот із відео

У першому півфіналі "Євробачення-2022", де виступав також український гурт Kalush Orchestra, багато єврофанів та учасників змагання підтримали нашу країну. Свою підтримку європейці демонстрували переважно за допомогою синьо-жовтої символіки на прапорах та одязі.

Окрім цього, 34-річна співачка з Литви Моніка Лю, яка також пройшла у гранд-фінал, висловилася під час пресконференції про війну в Україні.

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Спершу учасниця конкурсу жартувала та раділа тому, що ще виступить на сцені "Євробачення". Але наприкінці своє промови вона закликала єврофанів та своїх суперників підтримувати Україну.

Я хочу сказати дуже важливу думку для усіх вас. Давайте не забувати про те, що в Україні війна. Підтримуйте, надсилайте кошти. Гроші важливі і увага також! Будь ласка! Слава Україні! Героям Слава! – висловилась Моніка.

Також зазначимо, що під час оголошення результатів голосування "Євробачення" співачка у колі групи підтримки тримала в руках маленький прапор України.

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До слова, Моніка Лю представляла свою країну під номером 3 з піснею Sentimentai. Відео з її виступу залишимо у матеріалі.

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Нагадаємо, також представниці Ісландії - гурт Systur підтримали нашу країну, вийшовши на сцену з українським прапором на руці.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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