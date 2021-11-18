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Фото Бузової збентежило Мережу: Це взагалі Оля?

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 07:50
В закладинки
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Ольга Бузова полюбляє ретушувати свої фотографії. Але іноді популярна телеведуча надто захоплюється і шанувальники не завжди можуть її впізнати
Ольгу Бузову не впізнали на новому фото
Ольгу Бузову не впізнали на новому фото / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова не раз попадалась на використанні фотошопу та фільтрів . Телеведуча ніяк це не коментує, хоч в інтерв'ю каже, що приймає себе такою, яка є. Проте на новому знімку в Instagram Бузову не одразу впізнали.

Зараз Ольга перебуває на відпочинку. Разом із друзями вона вирішила відвідати один із ресторанів Стамбула. Для виходу телеведуча вибрала чорну сукню з асиметричною спідницею та вирізом до самого стегна.

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Ольгу Бузову розкритикували за фотошоп
Ольгу Бузову розкритикували за фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

Але не всі шанувальники поспішали оцінити вбрання Бузової. Дехто звернув увагу на велику кількість ретуші та зізнався, що на знімках телеведуча сама на себе не схожа.

  • "Обличчя не її ніби"
  • "Це взагалі Оля?"
  • "Через фіш не дізналася"
  • "На себе не схожа"

Можливо, Ольга і захоплюється ретушшю фото. Але є кілька простих секретів, як зробити знімки, щоб потім їх не треба було обробляти.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться у сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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