Фото Бузової збентежило Мережу: Це взагалі Оля?

Ольга Бузова не раз попадалась на використанні фотошопу та фільтрів . Телеведуча ніяк це не коментує, хоч в інтерв'ю каже, що приймає себе такою, яка є. Проте на новому знімку в Instagram Бузову не одразу впізнали.
Зараз Ольга перебуває на відпочинку. Разом із друзями вона вирішила відвідати один із ресторанів Стамбула. Для виходу телеведуча вибрала чорну сукню з асиметричною спідницею та вирізом до самого стегна.
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Але не всі шанувальники поспішали оцінити вбрання Бузової. Дехто звернув увагу на велику кількість ретуші та зізнався, що на знімках телеведуча сама на себе не схожа.
- "Обличчя не її ніби"
- "Це взагалі Оля?"
- "Через фіш не дізналася"
- "На себе не схожа"
Можливо, Ольга і захоплюється ретушшю фото. Але є кілька простих секретів, як зробити знімки, щоб потім їх не треба було обробляти.
Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться у сюжеті:
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