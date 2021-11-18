Фото Бузової збентежило Мережу: Це взагалі Оля?

Ольга Бузова полюбляє ретушувати свої фотографії. Але іноді популярна телеведуча надто захоплюється і шанувальники не завжди можуть її впізнати

Ольгу Бузову не впізнали на новому фото / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова не раз попадалась на використанні фотошопу та фільтрів . Телеведуча ніяк це не коментує, хоч в інтерв'ю каже, що приймає себе такою, яка є. Проте на новому знімку в Instagram Бузову не одразу впізнали.

Зараз Ольга перебуває на відпочинку. Разом із друзями вона вирішила відвідати один із ресторанів Стамбула. Для виходу телеведуча вибрала чорну сукню з асиметричною спідницею та вирізом до самого стегна.

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Ольгу Бузову розкритикували за фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

Але не всі шанувальники поспішали оцінити вбрання Бузової. Дехто звернув увагу на велику кількість ретуші та зізнався, що на знімках телеведуча сама на себе не схожа.

"Обличчя не її ніби"

"Це взагалі Оля?"

"Через фіш не дізналася"

"На себе не схожа"

Можливо, Ольга і захоплюється ретушшю фото. Але є кілька простих секретів, як зробити знімки, щоб потім їх не треба було обробляти.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться у сюжеті:

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