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Фото дня: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек пристрасно цілуються крізь маски на Met Gala 2021

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 09:52
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Пара все частіше радує шанувальників спільними виходами. Нещодавно Джей Ло і Бен разом з'явилися на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю, а тепер прийшли на щорічний бал Met Gala
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек пристрасно цілуються на Met Gala 2021
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек пристрасно цілуються на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Минулої ночі в Нью-Йорку пройшов бал Інституту костюма Met Gala, де селебрітіс демонструють шикарні наряди . Довгоочікувана подія вперше пройшла після скасування в 2020 році через пандемію.

Нова-стара пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек теж прийшли покрасуватися перед папараці і публікою. Вони не посоромилися продемонструвати свою пристрасть і поцілувалися через маски.

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Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на Met Gala 2021
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес для балу обрала аутфіт від Ralph Lauren. Це прозора сукня з глибоким декольте і вирізом на стегні, хутряна накидка і капелюх з широкими полями. Аффлек одягнувся більш скромніше – на ньому класичний чорний смокінг.

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Напередодні в Нью-Йорку пройшла церемонія нагородження MTV Video Music Awards. На заході з'явилася і Джей Ло, яка прибула туди прямо з Венеціанського кінофестивалю.

52-річна акторка і співачка одягла ефектний ансамбль, що складається з чорного топа зі шнурівкою британського дизайнера David Koma і міні-спідниці з блискітками. Зірка була в босоніжках на шпильках, демонструючи стрункі ноги і шикарний прес.

Дженніфер Лопес на червоній доріжці MTV VMA-2021
Дженніфер Лопес на червоній доріжці MTV VMA-2021 / Фото: Getty Images

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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