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Фредді Мерк'юрі 75. Згадуємо головні образи знаменитого співака (відео)

Олексій Росовецький Олексій Росовецький Випусковий редактор Сьогодні
5 вересня, 14:14
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У рок-н-ролі був тільки один Прінс, один король Елвіс і одна королева – Фредді Мерк'юрі

Лідеру гурту Queen, якого із тих землян, що живуть нині, не чув хіба що глухий, сьогодні виповнюється 75 років. Для багатьох шанувальників Фредді Мерк'юрі, який помер у Лондоні в листопаді 1991-го, як і раніше живіший за всіх живих. Музикант жив за трьох, не відмовляючи собі в задоволеннях, і пішов на піку слави і творчої форми. Пурхаючи по сцені, Мерк'юрі, напевно, і сам не міг уявити себе зморшкуватим і сивим. Давайте згадаємо сьогодні, яким він був у своїх найбільш пам'ятних образах.

Скарамуш

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Скарамуш – герой італійської комедії масок дель-арте, обманщик і шахрай, став найпомітнішим образом Фредді в сімдесятих. Очевидно, подвійна природа самого Фредді приваблювала його у цьому герої-трикстері.

Костюм Скарамуша, італійського скомороха, був улюбленим концертним вбранням Фредді в 70-ті. Фото: офіційний сайт Queen

Ім'я Скарамуш, зокрема, згадується в найзнаменитішій пісні Queen Bohemian Rhapsody – в якій, на думку дослідників, співак завуальовано зізнається у своїй гомосексуальності.

Гей-ікона

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C кінця сімдесятих років Західна Німеччина виявилася у фокусі уваги міжнародної богеми. Центром тяжіння став Берлін, але Фредді Мерк'юрі на початку вісімдесятих влаштувався в Мюнхені, де влився в місцеве гей-співтовариство. Напередодні, у 1980 році, він змінив образ – коротко постригся і відпустив вуса, що призвело до цькування співака з боку британської жовтої преси. А в гей-френдлі Мюнхені його новий образ ні в кого не викликав роздратування. До речі, саме в цьому образі Меркьюрі дав свій найзнаменитіший концерт на стадіоні "Уемблі" перед 75 тис. глядачів – і кожен з них згадує цей виступ Queen досі.

Королева року

Фінальний вихід Фредді в королівській накидці і з короною на голові – головний атракціон концертів Queen вісімдесятих. (Своє останнє світове турне група здійснила у 1986 році, коли Фредді, вже знав про свою хворобу, вирішив зосередитися на записі пісень і відмовитися від концертів.) Акомпанементом звучить гімн Британської імперії "Боже, бережи королеву" у виконанні групи – данина кумиру юності Фредді Джиммі Гендріксу, який починав всі свої концерти з гітарної інтерпретації гімну США.

Фавн Ніжинського і Бет Лінч з "Вулиці Коронації"

Жартівливий кліп, в якому музиканти виступили в образах героїнь культового британського ситкому "Вулиця коронації" (не сходить з екранів з 1960 року і транслюється до сьогодні), викликав скандал у США і був заборонений до показу на MTV. Зате на батьківщині групи і серіалу над роликом від душі посміялися: музиканти і справді виглядали в образах британських кумоньок самоіронічно і смішно.

Хелен Уорт в багаторічній ролі Гейл Родуелл. Фото: imdb.com
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Особливо комічно виглядав Фредді зі своїми "фірмовими" вусами. Вікіпедія пише, що співак виступив в образі Бетт Лінч, хоча форма перуки наводить на думки, скоріше, про Гейл Родуелл (на фото). Крім того, в кліпі I Want To Break Free Мерк'юрі постав в образі іншого кумира своєї юності – танцівника Вацлава Ніжинського.

Юний Фредді

Ідея цього кліпу належала самому Фредді Мерк'юрі, і варто зазначити, що його юний образ вийшов найбільш вдалим на тлі інших музикантів Queen. В одному з інтерв'ю співак, вже будучи тяжко хворим, зізнався у тому, що така схожість його "лякає".

Нагадаємо, що 30 серпня у віці 85 років в лікарні міста Лусеа на півночі Ямайки помер Лі Перрі – легендарний музикант і продюсер. Співчуття його родині висловив прем'єр-міністр країни Ендрю Холнесс.

Олексій Росовецький
Олексій Росовецький Випусковий редактор Сьогодні

У медіа з 1997 року. Починав у легендарному музичному журналі ГалаS, але всьому, що вмію як редактор і журналіст, навчився в газеті Сьогодні. Встиг попрацювати в таких виданнях, як Контракти, Телекритика, Вечірній Київ та ін. Народився в Києві. Навчався на філолога в Київському національному університеті ім. Шевченка. Любов до кіно, помножена на юнацьке бажання стати журналістом, привела в кінокритики. Написав першу книгу російською мовою про серіали.

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