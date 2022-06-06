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Фронтмен Imagine Dragons на концерті підняв прапор України, який передала харків'янка (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 червня, 10:57
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Imagine Dragons підтримують Україну у розв'язаній РФ війні
Imagine Dragons підтримують Україну у розв'язаній РФ війні

Всесвітньо відомі артисти продовжують під час своїх виступів піднімати синьо-жовтий прапор на майданах та стадіонах. Таким чином селебретіс висловлюють підтримку Україні. Нещодавно такий знак робили солістка Florence+The Machine та Біллі Айліш.

Днями соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс також підтримав таку ініціативу, даючи концерт у Празі.

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Під час виконання однієї з пісень музикант взяв прапор України з рук харків'янки і підняв його на сцені. Відповідне відео з'явилося у місцевому Telegram-каналі "Труха".

Повідомляється, що синьо-жовтий прапор Дену Рейнольдсу передала мешканка зруйнованої окупантами Північної Салтівки у Харкові.

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У Instagram користувачі також опублікували відео та фото з виступу гурту у Празі:

Imagine Dragons та Україна

Гурт декілька разів виступав в Україні і щоразу музиканти на сцені підіймали наш прапор.

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Imagine Dragons
Imagine Dragons / Фото: instagram.com/imaginedragons

З початку повномасштабної війни РФ проти України Imagine Dragons підтримали український народ, скасувавши свої концерти в країні-агресорці.

Також колектив взяв участь на міжнародному благодійному телемарафоні Save Ukraine.

Ми вас любимо, ми думаємо про вас. Деякі з наших улюблених виступів за всю кар’єру були саме в Україні.Ми на вашому боці, ми вас підтримуємо і сподіваємось, що приїдемо до України багато разів, щоб виступити перед українцями особисто— казали тоді учасники Imagine Dragons.

Нагадаємо, раніше також Пол Маккартні піднімав прапор України на своєму концерті.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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