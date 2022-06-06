Фронтмен Imagine Dragons на концерті підняв прапор України, який передала харків'янка (відео)

Всесвітньо відомі артисти продовжують під час своїх виступів піднімати синьо-жовтий прапор на майданах та стадіонах. Таким чином селебретіс висловлюють підтримку Україні. Нещодавно такий знак робили солістка Florence+The Machine та Біллі Айліш.
Днями соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс також підтримав таку ініціативу, даючи концерт у Празі.
Під час виконання однієї з пісень музикант взяв прапор України з рук харків'янки і підняв його на сцені. Відповідне відео з'явилося у місцевому Telegram-каналі "Труха".
Повідомляється, що синьо-жовтий прапор Дену Рейнольдсу передала мешканка зруйнованої окупантами Північної Салтівки у Харкові.
У Instagram користувачі також опублікували відео та фото з виступу гурту у Празі:
Imagine Dragons та Україна
Гурт декілька разів виступав в Україні і щоразу музиканти на сцені підіймали наш прапор.
З початку повномасштабної війни РФ проти України Imagine Dragons підтримали український народ, скасувавши свої концерти в країні-агресорці.
Також колектив взяв участь на міжнародному благодійному телемарафоні Save Ukraine.
Ми вас любимо, ми думаємо про вас. Деякі з наших улюблених виступів за всю кар’єру були саме в Україні.Ми на вашому боці, ми вас підтримуємо і сподіваємось, що приїдемо до України багато разів, щоб виступити перед українцями особисто— казали тоді учасники Imagine Dragons.
Нагадаємо, раніше також Пол Маккартні піднімав прапор України на своєму концерті.
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