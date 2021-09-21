Галина Безрук викрила чоловіка у зрадах і розповіла про домашнє насильство: Боляче до нестями

Галина відверто розповіла про проблеми в сім'ї і зізналася, що нещодавно її чоловік пристрастився до алкоголю. А пізніше Безрук дізналася, що він її зраджував

Галина Безрук розповіла про зради чоловіка і його алкоголізм / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Актриса Галина Безрук та її чоловік Артем Алексєєв одружилися в 2016 році. Вони виховують чотирирічну доньку Василису. Пара публікувала щасливі фото в соцмережах, ніколи не даючи приводів для чуток про розлад у родині. Схожа історія недавно сталася і з блогеркою Сашею Пустовіт.

Мені дуже боляче! Уже кілька місяців мені боляче до нестями. Але, я стійко тримала удар і як могла зберігала жалюгідні залишки того що залишилося від моєї родини, – почала Галина.

Нещодавно з донькою Галини і Артема стався нещасний випадок. Дівчинку терміново прооперували і зараз з нею все добре. Але, за словами Галини, після події з дитиною у її чоловіка почалися проблеми. Алексєєв, як каже Безрук, знаходиться в стані "гострого психозу і постійного алкогольного сп'яніння".

Він у всьому винив мене і забирав у мене дитину, будучи абсолютно не в собі, піддавав її небезпеці бігаючи шестисмуговою проїжджою частиною...Тоді люди викликали поліцію, яка повернула мені дочку, а його відправила на лікування в психіатричну клініку, – заявила Галина в Instagram.

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Галина Безрук та Артем Алексєєв з донькою Василисою / Фото: instagram.com/galina_bezruk

За словами Галини, не дивлячись на госпіталізацію, чоловік продовжив пити і відмовився приймати препарати, які йому прописали в клініці. Він став агресивним і почав погрожувати актрисі, а також обіцяв забрати дочку.

Все закінчилося сваркою, під час якої Артем вдарив Галину ногою в живіт. Після цього вона з донькою втекла з дому. він також погрожував власній матері і спалив усі документи доньки .

Увечері, коли я заручившись підтримкою його близького друга, прийшла додому забрати необхідне... Ми знайшли його на підлозі в непритомному стані...Зараз він під контролем лікарів, і мені хочеться вірити, що вони йому допоможуть, – пише Безрук.

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Галина Безрук та Артем Алексєєв / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Але на цьому жахи не закінчилися. У мобільному телефоні Артема Галина виявила переписку, за якою зрозуміла, що протягом декількох років чоловік її зраджував.

Я дізналася, що мій "коханий" чоловік останні кілька років отримує аж ніяк не "дружню" підтримку від своєї старої знайомої, яка зовсім нещодавно була в дуже схожій ситуації, і на всю країну вимовлялися дуже гучні заяви про жіночу честь і чесність, – заявила Галина .

Скріншот: Instagram

З ким Артем Алексєєв зраджував Галину Безрук?

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У соцмережах і популярних Telegram-каналах з'явилися повідомлення про те, що дівчиною, з якою Артем нібито зрадив Галину, швидше за все є актриса Агата Муценієце.

Колись Агата і Артем зустрічалися.Минулого року Муценієце розлучилася зі своїм чоловіком, актором Павлом Прилучним. Ця історія викликала великий резонанс в ЗМІ, про що і пише Галина.

Тоді Агата заявила, що Павло крутив романи на стороні, в той час як вона нібито ніколи не зраджувала свого чоловіка.

Актори Агата Муценієце і Павло Прилучний / Фото: instagram.com/agataagata

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