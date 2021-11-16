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Галкін позував напівголим перед Пугачовою: "Мені здавалось, це круто" (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
16 листопада, 19:15
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Усі обожнюють переглядати архівні світлини та показувати їх друзям. Ось і шоумен вирішив похизуватися кадром, який колись зробила дружина
Алла Пугачова сфотографувала Максима Галкіна, коли той зображував Купідона.
Алла Пугачова сфотографувала Максима Галкіна, коли той зображував Купідона. / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін, який потрапив до чорного списку Мінкульту, показав кумедне фото, яке зробила Алла Пугачова у саду біля їхнього замку. Світлина потішила чимало прихильників, деякі навіть відзначили чудову форму гумориста.

Артист постав у вигляді бога кохання. Він обмотався рушником та одягнув м'які домашні капці. У руках у нього був амурський арбалет.

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Максим Галкін вирішив розсмішити Мережу кумедним знімком.
Максим Галкін вирішив розсмішити Мережу кумедним знімком. / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Купідон у капцях. 2011 рік. Фотохудожник – Алла Пугачова, – підписав кадр Галкін у Instagram.

Також чоловік Алли Борисівни прикрасив фото забавним хештегами: #меніздавалосьцекруто і #знеопублікованого.

Прихильників зіркової пари ця світлина безперечно зворушила. Вони відзначили, що Галкін виглядає милим:

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  • Літнє, позитивне фото! Максиме, який же ви запальничка! Чарівності вистачає на весь світ!
  • Це геніально, як і все, що робить Алла
  • Ви і зараз у чудовій купідонській ​​формі, Максиме.
  • А крила де? Полетіли?
  • Зараз рушник розв'яжеться.
  • Яке янголятко)
Фото: скріншот instagram/maxgalkinru

До речі, нещодавно авторка хіта Пугачової та Галкіна "Будь или не будь" зізналася, як зав'язався роман між парою. За словами Любаші, все почалося із запису тієї самої пісні.

Нагадаємо, що зірки познайомилися у 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", коли артистка ще була одружена з Філіппом Кіркоровим. Незабаром ця пара розлучилися і Примадонна почала зустрічатися з молодшим на 27 років гумористом.

Зараз Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят Лізу та Гаррі, яких народила сурогатна мати у 2013 році.

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Також у Пугачової є старша дочка – 50-річна співачка Крістіна Орбакайте. Батьком Орбакайте є перший чоловік Алли Борисівни, литовський артист циркового жанру Ніколас Едмундас Орбакас.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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