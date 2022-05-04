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Галкін та Пугачова продають свій замок у Росії – нові подробиці

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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4 травня, 09:42
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У росЗМІ дедалі активніше обговорюють, що найпопулярніша пара російського шоу-бізнесу не повернеться до Росії
У росЗМІ повідомляють, що будинок Галкіна та Пугачової виставлено на продаж
У росЗМІ повідомляють, що будинок Галкіна та Пугачової виставлено на продаж / Фото: instagram.com/maxgalkinru, Скріншот з YouTube

Максима Галкіна в Росії називають зрадником через те, що він підтримує Україну та не мовчить про звірства рашистів. Концерти гумористу в РФ вже заборонено, рекламні контракти розірвані. А тепер журналістка Олена Жигалкіна, посилаючись на свої джерела, повідомила у себе YouTube-каналі , що замок Галкіна та Пугачової у селі Грязь виставлений на продаж

За інформацією журналістки, ціна розкішного маєтку стартує від десяти мільйонів доларів .

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Будинок дорогий. По-перше, там шість поверхів. На останньому — скляна підлога. А також там є басейн, кінотеатр, літній театр та шикарний сад.

Замок Алли Пугачової та Максим Галкіна
Замок Алли Пугачової та Максим Галкіна / Фото: Скріншот з YouTube

До слова, чутки про продаж елітної нерухомості ходили давно, але Галкін поки що жодних коментарів не дає.

Нагадаємо, зараз Максим Галкін разом з Аллою Пугачовою та дітьми перебуває в Ізраїлі. За інформацією ЗМІ, зіркове сімейство знаходиться в Кейсарії, де мешкають відомі ізраїльські адвокати, телезірки. Пугачова та Галкін орендують будинок, де влаштувалися з дітьми Гаррі та Лізою.

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