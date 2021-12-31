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Галкін опублікував новорічне відео з Пугачовою 1995 року: як виглядала Примадонна

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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31 грудня, 16:59
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Артист зазначив, що майже через 30 років усе, що говорила у своєму зверненні Алла Борисівна, залишається актуальним
Максим Галкін опублікував архівне відео з Аллою Пугачовою
Максим Галкін опублікував архівне відео з Аллою Пугачовою / Фото: YouTube, instagram.com/maxgalkinru

Поки хтось підбиває підсумки, Максим Галкін ділиться в соцмережі раритетним контентом. У своєму Instagram-профілі артист опублікував відео з 46-річною Аллою Пугачовою, яку раніше не впізнали в Мережі.

У двохвилинному ролику артистка вітає своїх шанувальників із 1995 роком в ефірі російського телеканалу.

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Алла Борисівна у промові наголосила, що "рік був непростий", що "невідомо, які проблеми несе новий", а також порадила все погане залишити у минулому. Що ж, насправді слова співачки ідеально підходять і для 2021-го.

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У кадрі Алла Пугачова постала зі своєю знаменитою пишною зачіскою та у всьому чорному. "Новорічне привітання з 1995 роком від Алли. 27 років минуло, а досі актуально" , – підписав відео Максим Галкін.

  • "Справді, дуже актуально. Дякуємо за таке чудове привітання"
  • "Мудра жінка! Незрівнянна!"

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Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

  • "Прям можна публікувати взагалі щороку... не підписуючи дату"
  • "Мудра жінка, золоті слова, все в точку й зараз"

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

Раніше ми пояснили, чому Алла Пугачова несподівано злетіла з музичного олімпу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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