Галкін відповів зомбованим росіянам, які називають його зрадником через переїзд до Ізраїлю

Публікація, в якій Галкін розклав по поличках ситуацію з цькуванням своєї сім'ї в росЗМІ , не стала винятком. Під постом Максима Галкіна більшість росіян називають гумориста зрадником через його позицію, хтось просто ображає, а деякі передплатники намагаються передбачити майбутнє артиста. На деякі такі коментар чоловік Алли Пугачової вирішив відповісти.
Одна з підписниць стала доводити, що жодні ЗМІ про Галкіна не пишуть і почала засуджувати його за ненависть до Батьківщини.
Я не маю ні негативу, ні ненависті до Батьківщини. Влада, продажні ЗМІ та ті, що оспівують війну – це для мене не Батьківщина, – відповів гуморист
Не зміг Галкін пройти повз коментар, що він ще приповзе, коли в нього не буде роботи.
Далі по темі
Інша підписниця попросила Галкіна не чіпати владу та зазначила, що Ізраїль Батьківщину не замінить.
Що ж ви всі Батьківщину з владою плутаєте! Це ж пряма травма якась родова!
Одній з підписниць Галкін порадив просто відписатися.
Вирішив гуморист відповісти і на коментар, що він "від сорому та сорому згорить".
Нагадаємо, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії та хочуть позбавити його звань та нагород.
Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику передплатників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.