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Галкін відповів зомбованим росіянам, які називають його зрадником через переїзд до Ізраїлю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 11:02
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Максим Галкін не закриває коментарів у себе під постами. Зомбовані росіяни вже вкотре критикують гумориста через його висловлювання проти війни та переїзд до Ізраїлю
Максим Галкін прокоментував свою позицію
Максим Галкін прокоментував свою позицію / Фото: Скріншот із YouTube/Юзефович

Публікація, в якій Галкін розклав по поличках ситуацію з цькуванням своєї сім'ї в росЗМІ , не стала винятком. Під постом Максима Галкіна більшість росіян називають гумориста зрадником через його позицію, хтось просто ображає, а деякі передплатники намагаються передбачити майбутнє артиста. На деякі такі коментар чоловік Алли Пугачової вирішив відповісти.

Одна з підписниць стала доводити, що жодні ЗМІ про Галкіна не пишуть і почала засуджувати його за ненависть до Батьківщини.

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Я не маю ні негативу, ні ненависті до Батьківщини. Влада, продажні ЗМІ та ті, що оспівують війну – це для мене не Батьківщина, – відповів гуморист

Скріншот: Instagram

Не зміг Галкін пройти повз коментар, що він ще приповзе, коли в нього не буде роботи.

Скріншот: Instagram

Інша підписниця попросила Галкіна не чіпати владу та зазначила, що Ізраїль Батьківщину не замінить.

Що ж ви всі Батьківщину з владою плутаєте! Це ж пряма травма якась родова!

Скріншот: Instagram

Одній з підписниць Галкін порадив просто відписатися.

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Скріншот: Instagram

Вирішив гуморист відповісти і на коментар, що він "від сорому та сорому згорить".

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії та хочуть позбавити його звань та нагород.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику передплатників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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