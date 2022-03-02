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Галкін показав, як росіяни критикують його через підтримку України (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 березня, 22:05
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Максим Галкін один із перших російських знаменитостей, хто прокоментував війну в Україні
Максим Галкін показав, як його росіяни критикують через підтримку України
Максим Галкін показав, як його росіяни критикують через підтримку України / Фото: скриншот

Максим Галкін у перший день нападу Росії розповів, що постійно на зв'язку з українськими родичами та друзями . Гуморист виступив проти війни в Україні. Більше Галкін жодних заяв не робив, але цього було достатньо, щоб росіяни, які вірять російським новинам, розкритикували його.

Максим Галкін опублікував відео, на якому деякі глядачі в Архангельську, де мало відбутися виступ чоловіка Алли Пугачової, хочуть здати квитки на концерт та вимагають повернути гроші. Росіянам не сподобалася позиція Максима Галкіна.

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У нас у країні таке відбувається. Людина, яка проти Росії за великим рахунком йде. Не смішно зовсім.

Він визнаний артисти РФ і так висловлюватися проти Російської Федерації. Ставати на бік України! Був би він заслуженим України – інше питання. А ні. У тяжкий час, коли наші хлопці відстоюють наші інтереси та кордони прикривають – не до сміху взагалі

У Мережі негативно відгукується про наші війська і взагалі я не розумію його політики. Він людина російська. Він має обстоювати наші інтереси. Він каже складні слова на підтримку кого? Нацизм? Бандерівщини, яка прийшла на Донбас?

Нагадаємо, із російських знаменитостей українців у такий непростий час підтримують Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова, Андрій Панін .

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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