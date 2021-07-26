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Галкін розчулив Мережу спільним фото дітей Пугачової і дочки Орбакайте: Відразу три сонечка

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
26 липня, 08:36
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Максим Галкін досить часто публікує фото і відео їх з Аллою Пугачовою дітей в Instagram. Але цього гуморист вирішив поділитися спільним фото Гаррі і Лізи з дочкою Крістіни Орбакайте
Максим Галкін поділився новим фото Гаррі, Лізи і дочки Крістіни Орбакайте - Клавдії
Максим Галкін поділився новим фото Гаррі, Лізи і дочки Крістіни Орбакайте - Клавдії / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дочка Крістіни Орбакайте, Клавдія Земцова, зараз гостює у своєї бабусі – Алли Пугачової. Максим Галкін вже показував, як діти Алли Пугачової, Гаррі і Ліза, і онука співачки веселяться . Тепер же гуморист поділився в Instagram спільним фото дітей, які зібрались на день народження спільного друга.

Для свята Клава і Ліза вибрали джинсові костюми і легкі капелюшки. А син Алли Пугачової віддав перевагу такій же сорочці, як у тата.

Щасливі Клава, Ліза і Гарік поїхали на день народження до друга. Всім бажають гарного настрою! – підписав знімок Максим Галкін.

Діти Алли Пугачової і дочка Крістіни Орбакайте разом проводять літо
Діти Алли Пугачової і дочка Крістіни Орбакайте разом проводять літо / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін показав спільної фото дітей Алли Пугачової і дочки Крістіни Орбакайте
Максим Галкін показав спільної фото дітей Алли Пугачової і дочки Крістіни Орбакайте / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях прихильники засипали зіркових спадкоємців компліментами.

  • "Діти прекрасні! Ліза неймовірно красива"
  • "Відразу три сонечка"
  • "Дуже красиві діти! Нехай будуть найщасливішими"
  • "Клава на Христинку схожа, Ліза на Аллу. Суперські"

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари відзначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні. Наприклад, багато хто вважає, що дочка Пугачової буде акторкою – в Мережі не раз милувались її акторським навичкам.

Раніше Крістіна Орбакайте розповіла, що її дочка Клавдія Земцова хоче стати співачкою. Зараз зіркова спадкоємиця займається вокалом з викладачем. Як співає внучка Алли Пугачової – дивіться в нашій матеріалі.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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