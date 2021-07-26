Галкін розчулив Мережу спільним фото дітей Пугачової і дочки Орбакайте: Відразу три сонечка

Дочка Крістіни Орбакайте, Клавдія Земцова, зараз гостює у своєї бабусі – Алли Пугачової. Максим Галкін вже показував, як діти Алли Пугачової, Гаррі і Ліза, і онука співачки веселяться . Тепер же гуморист поділився в Instagram спільним фото дітей, які зібрались на день народження спільного друга.
Для свята Клава і Ліза вибрали джинсові костюми і легкі капелюшки. А син Алли Пугачової віддав перевагу такій же сорочці, як у тата.
Щасливі Клава, Ліза і Гарік поїхали на день народження до друга. Всім бажають гарного настрою! – підписав знімок Максим Галкін.
У коментарях прихильники засипали зіркових спадкоємців компліментами.
- "Діти прекрасні! Ліза неймовірно красива"
- "Відразу три сонечка"
- "Дуже красиві діти! Нехай будуть найщасливішими"
- "Клава на Христинку схожа, Ліза на Аллу. Суперські"
Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари відзначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні. Наприклад, багато хто вважає, що дочка Пугачової буде акторкою – в Мережі не раз милувались її акторським навичкам.
Раніше Крістіна Орбакайте розповіла, що її дочка Клавдія Земцова хоче стати співачкою. Зараз зіркова спадкоємиця займається вокалом з викладачем. Як співає внучка Алли Пугачової – дивіться в нашій матеріалі.
Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина: