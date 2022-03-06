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Галкін вперше відповів росіянам, які критикують його через підтримку України: Маю право на свою думку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 16:55
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Максим Галкін почав відповідати на коментарі під новою публікацією
Максим Галкін прокоментував свою позицію
Максим Галкін прокоментував свою позицію / Фото: Скріншот із YouTube/Юзефович

Максим Галкін не боїться казати, що в Україні війна. Гуморист один із перших прокоментував вторгнення Росії. Його концерти вже стали скасовувати у Росії. За чутками , Алла Пугачова та Максим Галкін залишили країну разом із дітьми . Артисти поки що жодних коментарів не дають.

Але сьогодні гуморист опублікував пісню "Одуванчик" у виконанні Алли Пугачової.

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З Прощеною Неділею! – підписав Галкін.

У коментарях під постом українці дякували Максиму Галкіну за підтримку, а росіяни критикували його. Деяким підписникам артист вирішив відповісти.

Одна з підписниць написала, що держава годувала Галкіна, а він так сплатив.

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Ви мене з кимось плутаєте. Я з руки не їв. Я працював і годував державу податками. І як кожен громадянин маю право на свою думку, навіть якщо вона державі не подобається

Скріншот: Instagram

Деякі поставили в приклад путіністку Ганну Нетребко, яку усунули від постановок за кордоном . А Галкіна назвали пилом.

Я не знаю, як ці питання для себе вирішують Гіргєєв і Нетребко, це їхня справа. Може, я і "пил", але я не хочу, щоб гинули люди

Скріншот

Хтось просто розчарований і вважає, що у Росії кар'єра Галкіна закінчилася.

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Не найгірший кінець для кар'єри

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Раніше, RU.TV припинив співпрацю з Аллою Пугачовою, Максимом Галкіним, Настею Каменських, Валерієм Меладзе, Світланою Лободою через підтримку України

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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