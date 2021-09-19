Гарік Харламов більше не приховує свою нову дівчину. Вона дуже схожа на Асмус (фото)

Після розлучення з акторкою Христиною Асмус Харламов ще не з'являвся на публіці з іншого обраницею. Нею виявилася 28-річна Катерина Ковальчук

Гарік Харламов вивів у світ свою нову дівчину - Катерину Ковальчук / Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Гарік Харламов презентував в Москві свій ресторан. На вечірку на честь відкриття закладу актор прийшов зі своєю новою коханою – 28-річною акторкою Катериною Ковальчук.

Нагадаємо, що після розлучення з Христиною Асмус Гарік Харламов ще не з'являвся на публіці з іншою жінкою. Артист приховував свої стосунки. Йому навіть приписували роман із артисткою Яною Кошкіною, та плітки Харламов не коментував.

Реклама

Катерина Ковальчук і Гарік Харламов / Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Катерина Ковальчук молода російська акторка, яка знялася в серіалах "Кріпостна", "Гусар" і "Безпринципні".

Реклама

Що відомо про розлучення Харламова

Гарік Харламов і Христина Асмус офіційно розлучилися майже рік тому. Судовий розгляд між колишнім подружжям тривав чотири місяці.

Реклама

У Мережі ходили різні чутки про причини розлучення пари, Харламов же заявив, що сварки між ним і Асмус не було, просто все йшло до розлучення і вони з Христиною виявилися різними людьми, яких пов'язувала тільки дитина.

У "ексів" є маленька дочка, яку звуть Настя.

Гарік Харламов і Христина Асмус з їхньою донькою Настею / Фото: instagram.com/asmuskristina, https://www.instagram.com/garik_bircha/?hl=ru

Ще новини на тему: